IL Confederazione delle federazioni calcistiche dell'America settentrionale, centrale e caraibica (CONCACAF) punito per La vera Estelleí Il Nicaragua affronterà i messicani del Club America nell'andata del 6 febbraio del primo turno della CONCACAF Champions Cup 2024, a causa dei “fatti accaduti” da alcuni tifosi durante la partita dello scorso novembre contro la squadra costaricana dell'Alajuelense.

Lui Real Esteli, Il club El Tren del Norte ha riferito, attraverso le sue reti sociali, che la Commissione Disciplinare della CONCACAF gli ha imposto una doppia sanzione, vale a dire una riduzione del 20% della capienza per la partita contro l'America messicana allo Stadio Independencia di Estelí, nel nord del Nicaragua, e una sanzione finanziaria multa di importo imprecisato.

Primo classificato nuovissimo CONCACAF Coppa America Centrale Mercoledì ha spiegato che questa sanzione è stata inflitta allo stadio Esteghlal “a causa degli incidenti accaduti” da un gruppo di tifosi durante la partita disputata il 28 novembre contro la squadra. Alagelini Costa Rica, dove è stata sconfitta 3-0, nella quale “alcune persone hanno lanciato oggetti in campo”.

“Respingiamo fermamente queste azioni e ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare per adottare le misure necessarie per preservare l'integrità di questo sport”, ha affermato il club nicaraguense, in occasione della presentazione del Campionato Centroamericano.

Il quotidiano “Tren del Norte” ha confermato che, dopo aver ricevuto la sanzione prima della finale della Primera Division nicaraguense, l'11 dicembre, aveva adottato “alcune misure come il divieto dell'uso della polvere da sparo, non solo a causa delle norme della Nazionale Lega, ma anche in risposta agli avvertimenti della CNT.”

Ha chiamato: “Esortiamo i nostri fan a collaborare sui protocolli di sicurezza in modo da continuare a essere la migliore organizzazione sportiva del Paese”.

Il Real Estelí ha ringraziato i tifosi per la comprensione. Ha riaffermato il suo “impegno per un ambiente sportivo sicuro e rispettoso” e ha esortato i suoi tifosi a costruire “un futuro di successo e fair play per il nostro club”.

Il Tren del Norte affronterà i messicani del Club América il 6 febbraio all'Estadio IndependenciaA Estelí (Nicaragua), si ritroveranno il 14 febbraio alla Ciudad de los Deportes di Città del Messico, nel primo turno del torneo. CONCACAF Champions League.