La NASA annuncia i partecipanti alle prossime due partenze dalla Stazione Spaziale Internazionale

Due astronauti della NASA parteciperanno alle prossime due passeggiate spaziali all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per condurre ricerche scientifiche e manutenzione della stazione e includeranno astronauti della NASA. Sono gli astronauti Loral O’Hara e Yasmine Moghbeli. Per entrambi sarà la prima volta che parteciperanno ad un’uscita dalla Stazione Spaziale Internazionale.

O’Hara parteciperà alle passeggiate spaziali il 12 e 20 di questo mese. Inizialmente sarà accompagnata dall’astronauta dell’ESA Andreas Mogensen. E nella seconda, con la connazionale Yasmine Moqbeli.

Il 12, O’Hara e Mogensen emergeranno dalla camera di equilibrio della stazione per… Raccogliere campioni per l’analisi E vedere se i microrganismi possono esistere al di fuori del complesso orbitale. Sostituiranno inoltre una telecamera ad alta definizione nella struttura portuale della stazione ed eseguiranno altri interventi di manutenzione per prepararsi alle future passeggiate spaziali.

O’Hara servirà come membro dell’equipaggio n. 1 per le attività extraveicolari (EVA).. Mogensen fungerà da secondo membro dell’equipaggio dell’EVA. L’89esima passeggiata spaziale americana sarà la prima per entrambi i membri dell’equipaggio.

Il 20 ottobre O’Hara e Mogbeli completeranno la missione Rimozione di una scatola elettronica difettosachiamato gruppo a radiofrequenza, per l’antenna di comunicazione è situato sull’alloggiamento destro della stazione e sostituirà uno dei dodici gruppi di cuscinetti nell’alloggiamento del porto.

I cuscinetti consentono ai pannelli solari della stazione di ruotare correttamente per seguire il sole mentre la stazione orbita attorno alla Terra. Durante questa passeggiata spaziale, Moghbeli servirà come membro dell’equipaggio EVA n. 1 e O’Hara servirà come membro dell’equipaggio EVA n. 2. La 90esima passeggiata spaziale americana sarà la prima di Moghbeli e la seconda di O’Hara.