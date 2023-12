La NASA ha recuperato i pomodori persi nello spazio 8 mesi fa; Risultato sorprendente

La vita nello spazio non sembra mai facile, poiché gli astronauti combattono costantemente la gravità e come sopravvivere ad essa Lo spazio esterno condiziona i loro bisogni primari come mangiare e andare in bagno.

Otto mesi fa, un astronauta ha raccontato una storia insolita Frank Rubio, appartiene alla Stazione Spaziale InternazionaleChi ha perso un pomodoro del suo raccolto nella vasta distesa.

Dopo che l’incidente fu denunciato, molti dei suoi colleghi credettero che la storia fosse falsa, finché non furono ritrovati i pomodori.



Il minuscolo frutto, largo appena un pollice, ha deciso di galleggiare attraverso la vasta distesa di spazio in una busta Ziploc; Questi pomodori appartengono all’esperimento dell’astronauta Veg-05 e facevano parte del raccolto finale.

“Il nostro caro amico Frank Rubio, che stava tornando a casa [ya]Per qualche tempo è stato accusato di mangiare pomodori. Ma possiamo scagionarlo. Abbiamo trovato i pomodoriha detto Yasmine Moghbeli, un’astronauta della NASA.

Questo fatto insolito di un pomodoro che scompare e poi riappare in orbita è valso a Rubio un inaspettato record spaziale, l’astronauta americano che ha trascorso più tempo all’aria aperta.

Come hanno fatto i pomodori a perdersi nello spazio?

Secondo una dichiarazione della NASA, questi pomodori facevano parte della dieta di base dell’astronauta e dovevano essere preconfezionati per il consumo.

“È facile che le cose prendano direzioni inaspettate. Normalmente la procedura della NASA consiste nel controllare le aperture, Ma in una stazione piena di roba vecchia di 25 anni, è facile perdere traccia dei singoli articoli.s”, menziona la Stazione Spaziale Internazionale.

Dopo essere arrivato sulla Terra, Frank Rubio ha parlato dell’esperienza della ricerca dei pomodori: “Ho passato 18 o 20 ore del mio tempo a cercarli. La realtà del problema è che lì l’umidità è del 17%”.

