La Russia sta valutando la possibilità di ampliare la cooperazione militare con il Nicaragua | Le notizie e le analisi più importanti in America Latina | Dott..

Il vice primo ministro russo Yury Borisov ha dichiarato giovedì (22.22) a Managua, su richiesta del presidente Vladimir Putin, che stanno analizzando le possibilità di ampliare la cooperazione con il Nicaragua, compresa la cooperazione militare e tecnologica, e di rafforzare le relazioni di cooperazione tra i due paesi. .

Durante un incontro con il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, l’alto funzionario russo ha confermato che avrebbe continuato a sostenere l’esercito nicaraguense, apparso dopo la vittoria della rivoluzione sandinista nel 1979.

Rivolgendosi a Ortega, Borisov ha dichiarato: “Da oltre 40 anni forniamo supporto tecnologico e militare al vostro esercito e continueremo a fornire il nostro supporto e continueremo a lavorare anche in questa direzione”.

Ha sottolineato che lo scambio di merci tra i due paesi è cresciuto tre volte nell’ultimo anno, superando i 160 milioni di dollari.

“E questo non è il limite”, ha detto, con il Nicaragua “abbiamo molte cose, molto spazio per lavorare insieme e speriamo che la visita di oggi ripaghi in futuro e presto”.

Da parte sua, il presidente del Nicaragua si è detto solidale con Mosca in “questi tempi in cui gli imperi minacciano di nuovo la pace, minacciano la pace nel modo in cui attaccano la Russia”, riferendosi alle tensioni tra Russia e Stati Uniti per la guerra. Crisi in Ucraina.

Riguardo all’incontro, ha affermato, è stata discussa “un’agenda di pace che affronti questioni economiche e commerciali e questioni relative al rafforzamento delle relazioni tra i nostri popoli”.

Ortega ha anche affermato che “il colpo di stato in Ucraina nel recente passato non può essere dimenticato”, paragonandolo alla rivoluzione popolare scoppiata contro il suo governo nell’aprile 2018 per le controverse riforme della sicurezza sociale, in cui ha chiesto le sue dimissioni in risposta. dovere.

Dichiarò che il Nicaragua avrebbe accompagnato la Russia “nella lotta per la pace” e che era sicuro che avrebbe “trionfato ancora una volta sui tentativi di guerra, aggressione ed espansione degli imperialisti del paese”. Ha sottolineato che “la pace prevarrà”.

La presenza di Borissov a Managua fa parte di un tour in America Latina che lo ha portato inizialmente a Caracas, dove ha incontrato il presidente venezuelano Nicolas Maduro, e proseguirà sabato all’Avana, dove incontrerà le autorità cubane.

La convergenza delle relazioni di Mosca con Managua, L’Avana e Caracas avviene nel contesto delle tensioni tra Russia e Stati Uniti per la crisi in Ucraina.

