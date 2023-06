La stampante inkless per smartphone è un successo a un prezzo ridotto

La stampante portatile è ideale non solo per stampare foto, ma anche per stampare testi, poster e tutto ciò di cui hai bisogno. Entro un attimo avrai l’immagine sul tuo smartphone nel palmo della tua mano. Questo in particolare ce l’ha Bluetooth Per rendere la stampa più facile che mai e per Meno di 45 euro.

Stampa senza inchiostro

Immortala i tuoi momenti migliori e stampali per portarli in borsa o appenderli in camera con una stampante per smartphone. Nello specifico, questo che vi mostro oggi lo è Stampante termica Buyunger Compatibile con telefoni Android e iOS.