I fan di Sky sono fortunati. Dopo anni di trattative, le cinque valli tra Svizzera e Italia Insieme per creare Terzo comprensorio sciistico più grande del mondo. Pochi giorni fa è stato presentato un progetto con l’obiettivo di collegare le stazioni sciistiche del Monterosa-Sambolac (Italia) con il Cervino (Italia) e Zermatt (Svizzera). Condisci l’offerta turistica Sulla montagna.

Come riportato NevasportSono gli unici necessari Funivia 10 km Champoluc e il Cervino a Zermatt, formando uno dei più grandi comprensori sciistici del mondo, con cinque valli collegate e un totale di 580 chilometri di piste.

L’obiettivo del progetto è quello di attrarre non solo sciatori ma anche sportivi e turisti che vogliono godersi la neve d’inverno e la montagna d’estate. Costo totale dei lavori per unione totale 75 milioni di euroQuesto è uno Grandi investimenti finanziari in Valle d’Aosta (Italia).

Aree connesse

Il progetto collegherà le valli di Valtournenche, Val d’Ayas, Gressoney, Alagna (Valle d’Aosta, Italia) e Zermatt (Svizzera) con Zermatt – Matterhorn (Alpi svizzere) e l’italiana Cervinia – Valtournche. Samboluk, Cressoni e Alagna Valsaccia.