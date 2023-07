Lancerà il proprio GPT-4 a pagamento, secondo FT

Negli ultimi mesi ci siamo abituati a convivere con strumenti come ChatGPT, Bard e Bing Chat. Che lo usiamo o no, Loro esistono in un modo o nell’altro nella nostra vita. Ora, potremmo dover aggiungere presto un altro all’elenco.

Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, non vuole essere esclusa dalla corsa all’intelligenza artificiale (AI). E mentre ha investito milioni di dollari nel metaverso, scommette anche sul mondo degli algoritmi generativi.

L’imminente lancio di un nuovo Meta

L’esperienza di Meta nell’IA non è recente. Da anni l’azienda guidata da Mark Zuckerberg utilizza tecnologie derivate da questa disciplina per fallo funzionare Parte dei tuoi social network, come il sistema pubblicitario e gli algoritmi di raccomandazione.

Inoltre, i loro laboratori di ricerca hanno lavorato con i modelli per anni. Questo è il motivo per cui non ha impiegato molto a rispondere quando OpenAI ha alimentato l’attuale boom dell’IA con l’avvento di GPT 3.5, il motore che ha alimentato il chatbot virale ChatGPT:

Tre mesi dopo, Meta ha lanciato un’offerta equivalente chiamata chiamate. UN Ottimo modello linguistico È stato addestrato con milioni di parametri. La verità è che, nonostante sia trapelato, LLaMA era destinato al campo della ricerca, non al grande pubblico.

Questo è ciò che sta per cambiare. Almeno secondo Financial Times, che richiede Secondo una delle sue fonti, il rilascio di LLaMA Evolution è “imminente”. Ma questa volta non sarà limitato a ricercatori o accademici, avrà una portata più ampia.

Quando arriverà questo presunto nuovo modello, lo farà con un focus commerciale. Ciò significa che chi lo usa lo avrà Più libertà Per utilizzare il suo output (output di dati, ad esempio testo scritto). Ad esempio, per scopi commerciali e non solo per la ricerca.

L’ultimo Meta nel campo dell’intelligenza artificiale, il cui nome è ancora sconosciuto, arriverà con tre caratteristiche che gli permetteranno di differenziarsi da GPT-4, l’ultimo modello di OpenAI. Uno dei quali è che sarà open source, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che presenta.

Essendo open source, qualsiasi persona o entità con le risorse necessarie sarà in grado di scoprirlo dettagli del suo lavoro. Questo non accade negli ultimi modelli dell’azienda guidata da Sam Altman, il cui codice è completamente controllato dal creatore.

Senza indicare un modello specifico, Meta ha affermato in passato che l’idea di rilasciare un modello open source potrebbe essere un modo per esplorare le preoccupazioni relative all’IA. Ricordiamo la lettera firmata da Elon Musk, tra gli altri, per fermarne lo sviluppo.

Il fatto che il modello avanzato sia open source può significare che alcune persone ne utilizzino le capacità scopi illegali o immorali. Tra questi troviamo la creazione di pezzi che promuovono la disinformazione, tra le altre attività.

Un altro aspetto che differenzia il successore di LLaMA è la sua versatilità aziendale. L’azienda fornirà un’opzione, possibilmente a pagamento, in modo che le aziende possano personalizzare il modello con i propri set di dati per soddisfare al meglio le proprie esigenze.

Non sappiamo al momento quando potrebbe arrivare. Se ci atteniamo al termine “imminente”, potrebbe accadere Quando. È tempo di aspettare per saperne di più sul prossimo passo per il Meta e su come la corsa all’IA si stia facendo sempre più intensa.

