Le missioni secondarie di Hogwarts Legacy influenzeranno la trama principale

L’eredità di Hogwarts diventerà realtà tra poche settimane. Il tanto atteso gioco sviluppato dalla Warner Bros. Valanga Un’esperienza open world nel mondo di Harry Potter. In un’intervista con GiochiRadar+La direttrice narrativa Moira Squire ha affermato che le missioni secondarie avrebbero avuto un impatto sulla trama principale.

La storia principale è complessa e coinvolge una varietà di personaggi con prospettive diverse.Fornendo momenti decisionali durante il gioco, Lascia che raccontino la loro versione della storia epica. Anche le missioni secondarie, più di 100, danno la possibilità al giocatore di manipolare la campagna principale in virtù delle esperienze vissute.

Secondo lo sviluppatore, interagire con un personaggio è una missione secondaria Influirà sulla storia principale e viceversa.. Ad esempio, l’ordine in cui gli utenti scelgono di completare queste missioni avrà un impatto sulla storia. E ha giudicato che “tutto è interconnesso”.

Introduzione a Harry Potter

Nella storia di Hogwarts Legacy non c’è posto per Harry Potter, Ron Weasley o Hermione Granger. Non è possibile perché Si svolge 100 anni prima del suo tempoE Alla fine del XIX sec. Il protagonista padroneggerà l’antica magia, che lo porterà a essere pienamente coinvolto in una cospirazione gestita da un mago oscuro e dai suoi alleati goblin. Se ci riesci, il mondo magico cadrà in un disastro.

in Stazione allegra Abbiamo già provato Hogwarts LegacyQuindi vi invitiamo a leggere Le nostre prime impressioni. Le sensazioni sono state molto positive, ma dovranno essere confermate nelle successive analisi.

Finora, La data segnata sul calendario è il 10 febbraio.Giorno del lancio di PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Quelli per PS4 e Xbox One È previsto per il 4 aprile, mentre la versione per Nintendo Switch uscirà il 25 luglio.

