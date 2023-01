L’artista colombiano immortala personaggi famosi utilizzando migliaia di cristalli

Un sorprendente teschio composto da 500.000 cristalli, commissionato da un collezionista d’arte messicano, è stato il pezzo scelto dall’artista colombiano Mauricio Benitez, meglio noto come Mr. Bling, per esporre la sua arte alla Columbiatex Gallery, un luogo che si riconnette con i suoi inizi.

Benitez, un artista che ha iniziato a lavorare con i cristalli nell’industria tessile 20 anni fa, può decorare “qualsiasi cosa” con queste minuscole pietre. Ha dato lustro a corpi umani, sculture, palloni e chitarre, ma la sua fama è stata raggiunta immortalando personaggi famosi con immagini che ha sollevato nel suo stile.

“Abbiamo qualcosa di unico e diverso. Senza sembrare invadenti, abbiamo fatto cose che nessun altro ha fatto. Ha portato i cristalli a un altro livello”, ha detto Bling a EFE mentre mostrava il delicato intervento che ha fatto con tre vecchie macchine da cucire ricoperte di le loro pietre.

Arte del cristallo

Il colombiano ha ricordato che “Viaggiare per il mondo” ha visto la necessità di “fare qualcosa di diverso” dopo aver iniziato la sua carriera interferendo con i tessuti, ma gradualmente “ha aperto” il mercato quando ha visto che “l’arte si può fare anche con il vetro”.

Ha spiegato che generalmente lavora su tessuti in immagini per realizzare quadri, sculture e decorazioni con lussuose pietre di cristallo, che applica nell ‘”effetto luminosità”, che è una tecnica termica e posizionando le pietre una dopo l’altra.

La sua versatilità, dice, ha dimostrato di aver creato gigantesche sculture di sceicchi arabi, come la giraffa alta quattro metri, che spera di presentare per un Guinness World Record “perché è una scultura unica al mondo a causa di le sue dimensioni e il suo materiale.”

Dopo aver girato il mondo e perfezionato la sua tecnica, il colombiano afferma di non avere limiti oggi e di poter fare “qualsiasi cosa” con la sua arte, come accadde quando coprì il corpo della modella argentina Julieta Rodriguez sulla copertina della rivista Playboy Latam nel 2021. .

“È stata una sfida cristallizzare completamente la donna perché non l’avevo fatto e l’ho imparato subito”, ha detto.

Il colombiano è riuscito anche a replicare i volti realizzando prima un modello in cera e, dopo averlo lavorato, finendo per ricoprirlo di cristalli.

Foto indimenticabili

Le sue opere includono ritratti di Lionel Messi, Shakira, i Kardashian, Marc Anthony, Maluma, Jennifer Lopez, Snoop Dogg, David Beckham, Cristiano Ronaldo e Maradona, tra gli altri, oltre a una chitarra decorativa di Carlos Vives e una tela colorata di 2 metri di altezza e 30 metri di larghezza, dove immortala la famiglia reale spagnola.

Presto sarà consegnato a Madrid nel palazzo. “Ho passato quattro mesi a lavorare su questo dipinto perché è molto grande, ed è a grandezza naturale (ritratti)”, ha detto l’artista, aggiungendo che nei due decenni dedicati a Crystal, ha lavorato con molte persone fantastiche, molte celebrità e calciatori. Leggende, leader e artisti”.

Mr. Bling, che ha venduto la sua attività in 27 paesi e si prepara a sorprendere con pezzi per il Super Bowl e visite ippiche, sta lavorando a un nuovo progetto con Messi per un “boom dei Mondiali”, con la decorazione del pallone che porterà il nome dei tre figli del giocatore, la bandiera argentina e immagini che rievocheranno la conquista del Mondiale in Qatar.

Inoltre, a Medellin, con la sua partecipazione alla 35a edizione del Columbiatex Supply Show, Benitez intende tornare all’industria tessile quando si rende conto che “i cristalli sono forti nella moda quest’anno perché i marchi sono di nuovo più vivaci e luminosi perché è il futuro”.

Jimmy Paula Sierra