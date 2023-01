Clara Xia riappare con Gerard Pique in Kings League (bacio incluso)

Fa Shakira ha preso la sessione con Bizarrap Dove ha lanciato attacchi violenti contro Gerrard Pique Si dice che Clara Shea stia attraversando una crisi sentimentale. Dall’ambiente più vicino a entrambi, è stato ripetuto più volte che lanciare frecce al cantante colombiano non ha danneggiato la relazione, ma c’è chi non finisce di crederci.

In alcuni circoli crescono sempre di più le voci secondo cui non si sono più visti insieme da quando è uscita la canzone. Qualcosa di strano da quando Piqué ha fatto diverse apparizioni pubbliche, anche se da quando si è saputo della relazione non si è visto molto. Tuttavia, l’ultimo giorno della Kings League è stato un buon momento per riapparire come coppia.





Molti testimoni hanno potuto vederli sugli spalti del padiglione dove si svolgono le partite di questo campionato organizzato, in parte da Kosmos, la società di cui Gerrard è amministratore delegato e di cui Clara è parte essenziale. Un video della giovane donna sugli spalti mostra che era vicina al compagno il giorno del calcio e si vedono gli sguardi di complicità.

I testimoni dicono che erano molto legati, anche se non si sono mai seduti insieme. Piqué si alzava, quando le telecamere non erano puntate, per stare con loro e potevano vedere come si baciavano, si coccolavano e mostravano segni di affetto durante tutte le ore che durava il lungo evento.





Attenzione mediatica

I progetti Pique sono decollati

Da quando Shakira ha iniziato la sua relazione con Pique, il giocatore è sempre stato sotto i riflettori del gossip. Inoltre, il suo controverso rapporto con la stampa sportiva lo mette sempre sotto i riflettori. Tuttavia, ha sempre cercato di mettere da parte la sua vita privata e non ne ha mai parlato.

Si sta comportando allo stesso modo al momento, anche se la sua attività è vicina al regno della creazione di contenuti online e stelle filanti Il successo genera più visibilità per l’ex calciatore.

Piqué e Clara Shea. GEN/GTRES

Le opinioni sulla sua vita privata sono salite alle stelle nelle ultime settimane con la canzone di Shakira. Ma una delle cose che si è ripetuta di più è che tutto l’hype che si è creato potrebbe giovare al progetto Kings League, il nuovo progetto di Piqué. Prova ne è quanto la stampa tenga alle giornate calcistiche, anche se non sempre per motivi sportivi.