C’è un intero scandalo in Italia per la vendita di navi e aerei militari alla Colombia, dove sarebbe coinvolta l’ex vicepresidente Marta Lucia Ramirez.

Tuttavia, la rivista Semana ha parlato Giorgio Mule, vicepresidente della Camera dei deputati italiana, allora viceministro della Difesa,Ramares, che ha negato di averci a che fare o di essere indagato dalla Procura di Napoli.

“L’ex ministro degli Esteri Marta Lucia Ramirez non è stato in alcun modo coinvolto nel caso. “In effetti non è nella fascia di persone che sono sotto l’attenzione dei pubblici ministeri italiani”, ha detto Mule a Semana.

“Non ho mai trovato il suo nome nel caso degli aerei, quindi non so perché in Colombia si ostina a mettere il nome della signora Ramirez, proprio non lo so”, ha detto l’ex viceministro.

Come ha spiegato l’ex ministro degli Esteri colombiano, in Italia è in corso un’inchiesta su presunte tangenti tra fornitori italiani e acquirenti colombiani, per la quale ha chiesto le conseguenze finali.

“Se ci fossero, Puniscilo con forzaMa è altrettanto necessario e decisivo per il futuro della nostra democrazia e per la fiducia dei cittadini nella giustizia e nelle istituzioni del nostro Paese”, ha sottolineato Marta Lucia Ramirez.

L’ex vicepresidente ha continuato a negare di aver avuto a che fare con la presunta rete e ha affermato di non avere alcun ruolo nell’acquisto di attrezzature militari.

“In Colombia è inaccettabile trovarsi nel più grave scandalo politico a causa di audio contenenti gravi confessioni del finanziamento dell’ultima campagna presidenziale.Metti cortine fumogene. In qualità di vicepresidente e cancelliere del governo precedente, non avevo alcun obbligo di acquistare attrezzature militari”, ha detto Ramirez.

