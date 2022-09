L’importanza del sonno in Formula 1 e il vantaggio della Mercedes

Scarica il lettore audio

Dalla prima gara notturna nel 2008, le persone che lavorano in Formula 1 Era solito attenersi al programma rimanendo sveglio fino all’alba e dormendo fino al primo pomeriggio nel tentativo di rimanere nell’ora europea. Con l’inevitabile effetto Differenza di tempo All’arrivo, non è mai facile da gestire.

La verità è che anche se un sogno diventa sempre un argomento di conversazione in un’arena GP di SingaporeContribuisce in modo determinante alla forma fisica e mentale in ogni momento. Per i piloti di F1 e i membri del team che devono affrontare un calendario con sempre più gare notturne e più viaggi, questa è una domanda sempre più importante.

Ecco perché i team sono alla ricerca di modi per migliorare la qualità del sonno di piloti e membri del team.

dice il dottor. Luca Bennettmedico di squadra mercedes.

“Puoi allenarti duramente, puoi allenarti bene, puoi mangiare bene, puoi fare tutte queste cose bene. Ma se non dormi bene, non otterrai l’effetto di cui hai bisogno”.

“Questo vale sia per i membri del team che per i piloti o qualsiasi altro atleta”.

Bennett era un ex specialista in traumatologia in Australia, che era un volontario per il Grand Prix of Melbourne S Corea prima di aderire Suggerimenti per le prestazioniche è l’organizzazione in cui i fisioterapisti lavorano con molti piloti e team di rete.

Negli ultimi dieci anni, ha svolto un ruolo importante, se non molto riconosciuto, nell’aiutare Mercedes per ottenere molto successo.

“Nel nostro sport, dove la tecnologia è così importante, penso che la differenza sia davvero la prestazione e il benessere umano”, afferma Bennett. “Ma spesso non ha una priorità.”

“Il limite di budget lo ha cambiato. Ora c’è una vera attenzione per ottenere il massimo dalle persone che viaggiano per il pianeta per formare una squadra”.

“Questo ha acquisito maggiore urgenza con un calendario come il prossimo anno poiché il numero di gare aumenterà. La complessità geografica del calendario rende qualcosa come il sonno una parte essenziale delle prestazioni e non solo dei piloti, ma dell’intero team”.

Mantenere i piloti mentalmente in forma durante un estenuante fine settimana al Gran Premio è una priorità per le persone che li circondano, in particolare i fisioterapisti.

“Penso che la maggior parte delle persone apprezzi il fatto che guidare quell’auto per un massimo di due ore sia un’esperienza fisica straordinaria”, afferma Bennett.

“Ma durante il fine settimana c’è anche molta richiesta cognitiva per il guidatore. Questo volante ha 20-30 pulsanti, menu e sottomenu, a volte scorrendo da un angolo all’altro”.

“Gli autisti devono partecipare a circa sette ore di riunioni di ingegneria durante il fine settimana del Gran Premio, e poi a innumerevoli altre ore di marketing e lavoro sui media, oltre ai viaggi”.

“Puoi facilmente capire perché dormire non è solo una parte molto importante per assicurarti che la tua forma fisica sia dove devi essere. Si tratta anche di assicurarti di poter ancora arrivare così lontano nel pomeriggio. La domenica, quando trascorrono molto tempo È difficile per il fine settimana fino a quel momento”.

Quando è stato inserito per la prima volta nel calendario, il circuito di Singapore ha posto alcune sfide speciali per i medici e i fisioterapisti del team. Negli anni hanno imparato a mantenere i piloti in buona forma.

“Ci sono alcuni fattori di stress fisiologici e del sonno che sono unici per questo evento”, afferma Bennett. “Teoricamente, funziona sull’ora europea, ma tutti abbiamo un’illuminazione artificiale incredibilmente luminosa. Ci svegliamo a metà pomeriggio e talvolta finiamo dopo l’alba. Quindi non è facile come una corsa sull’ora europea”.

“È una settimana molto inquietante per dormire. Poi abbiamo un giorno di ritorno e un volo per il Giappone, dove passiamo immediatamente a un programma diurno. È facilmente la crisi più brutale che vediamo in programma”.

“E negli anni precedenti, penso di non esagerare quando dico che è stato un esercizio di sopravvivenza per la maggior parte delle persone. Ora probabilmente abbiamo modi non ideali per gestire quello stress in un momento della stagione in cui gli obiettivi sono spesso fissati. Campionati .”

“Idealmente, inizi a prepararti prima del volo. Se guardi il programma giornaliero, vuoi che il pilota cambi per alcune ore, e questo può essere fatto efficacemente nei giorni che precedono il volo”.

“Devi scegliere il volo in modo appropriato, a seconda dell’ora del giorno in cui vuoi arrivare e dei tuoi impegni. Ho sentito che puoi anche pensare a quale lato dell’aereo scegliere un posto, perché la luce entra in modi diversi in diverse zone dell’aereo”.

“Poi parliamo di quando esporsi alla luce, quando aumentare l’esposizione alla luce, quando guardare in una stanza buia o molto ombreggiata, quando indossare occhiali da sole a fine giornata, supplementazione di melatonina, e poi esercizio e pasti. Tutto quelle variabili fanno parte di Un buon piano contro il jet lag”.

Al centro di tutto, dormire bene quando il pilota finalmente arriva nella sua stanza d’albergo.

“Il sonno ha probabilmente avuto una rinascita popolare negli ultimi anni”, dice Bennett. “Penso che ci sia un apprezzamento per il fatto che non è solo la parte della giornata che lascia il posto a tutte le altre attività. È molto importante consolidare il resto della tua importante fisiologia”.

“Ma non solo il sonno. Come concetto ampio, penso che tutti comprendano quanto sia importante. Ma posso dire che anche nell’ultimo anno la fisiologia della temperatura intorno al sonno è stata riconosciuta non meno importante della temperatura. La manipolazione di luce e oscurità, che sono state tradizionalmente considerate le variabili più importanti che circondano il sonno.

“La fisiologia di come la temperatura influenzi la profondità del sonno, le fasi del sonno, la fase REM e il sonno profondo, e come influisca sulle prestazioni, sia fisiche che mentali, il giorno successivo. È tutto molto correlato alla temperatura, e io penso che sia un’area molto eccitante.

Quest’anno Mercedes ha compiuto un passo interessante nell’esplorazione dell’argomento collaborando con Eight Sleep, un’azienda i cui prodotti si concentrano su come la temperatura influisce sul sonno e su come può essere utilizzata per migliorarlo.

Lo scomparto per otto posti letto (o capsula) è disponibile in due forme, come un materasso intero o un coprimaterasso che può anche essere spostato. Funziona in combinazione con un comodino e un’app per telefono.

“È fondamentalmente uno strato di sensori, un coprimaterasso che può essere fissato a qualsiasi materasso”, afferma uno dei fondatori di Eight Sleep. Matteo Franceschitti.

“Fa alcune cose diverse. Innanzitutto, è come dormire su uno stetoscopio. Ci sono sensori integrati che non puoi sentire come se fossero in grado di monitorare tutto ciò che riguarda la frequenza cardiaca, la respirazione e la qualità del sonno”.

“E stiamo ottenendo una precisione di livello medico in alcune di queste dimensioni, il che significa che il letto è paragonabile a un dispositivo di livello medico”.

“Ma la principale differenza tra noi e A indossabile È questo il indossabile Tiene traccia dei dati e te li segnala. Ma non fa molto di più. Nel nostro caso, utilizziamo i dati per regolare la temperatura e monitorare la temperatura corporea”.

Questa è la chiave per il modo in cui Eight Sleep Capsule può migliorare il sonno, sottolinea Franceschetti: “La linea di fondo è che ogni aspetto del letto può avere una temperatura diversa e la temperatura cambierà durante la notte per migliorare il tuo recupero”.

“Non abbiamo reinventato la ruota, poiché ci sono già molte prove mediche che la temperatura notturna può migliorare le prestazioni del sonno e alterare la temperatura corporea. Quando senti che devi dormire a 20°C tutta la notte, è sbagliato”.

“Il motivo è che 68 gradi Fahrenheit possono funzionare per un’ora su otto ore. Ma per le altre sette ore, abbiamo bisogno di una temperatura diversa. Ed è quello che fanno i nostri dispositivi”.

Franceschetti sottolinea che l’idea è quella di promuovere quella che lei chiama l’azienda sonno fitness.

“Tutto è iniziato all’inizio da una certa visione che avevamo internamente”, dice. “Il più delle volte, quando pensi alle aziende di biancheria da letto, pensi al comfort e alla comodità. Il nostro approccio è sempre stato diverso, perché ero un atleta”.

“Ho sempre pensato di dormire non solo per rilassarmi, ma anche per riprendermi. E così abbiamo pensato al concetto di fitness per dormire, il che significa che devi lavorare, devi impegnarti e dedicare ore di sonno, come fai in palestra, ma poi ti svegli completamente riposato, vivace e sano.

Quali sono i vantaggi tangibili di un sonno migliore per un atleta come un pilota di auto da corsa o chiunque altro?

“Ci sono alcuni che sono più ovvi”, dice Franceschetti. “Come il tempo di reazione, la chiarezza mentale, le prestazioni cognitive, la concentrazione, che sono cose abbastanza ovvie”.

“Ma ci sono anche effetti, direi di secondo ordine, che influiscono sulla propria salute. Ad esempio, una frequenza cardiaca più bassa e una frequenza cardiaca più alta (variabilità della frequenza cardiaca), che è un altro indicatore di affaticamento fisico e recupero, e una migliore salute generale. Con più energia, probabilmente mangerai meglio ed eviterai il cibo spazzatura, probabilmente sarai di umore migliore”.

“Alla fine della giornata, la salute si basa su tre pilastri: uno è il sonno, uno è l’alimentazione e uno è la forma fisica. Ma il sonno è davvero la parte fondamentale, perché se dormi due ore a notte per cinque notti di seguito , ti assicuro che mangerai sporcizia e non potrai allenarti”.

“Gli altri effetti di secondo ordine sono gli infortuni. Se recuperi correttamente e dormi bene, eviterai infortuni, che è un fattore chiave per gli atleti”.

I piloti Mercedes e i membri chiave del team hanno utilizzato internamente i prodotti Eight Sleep in questa stagione, fornendo benefici benefici prima e dopo i viaggi di gara.

Il prossimo passo è spostare e installare la versione portatile del coprimaterasso nelle camere d’albergo ad ogni evento, per garantire che questi vantaggi vengano trasferiti completamente al weekend del Gran Premio.

“Stiamo parlando con un pilota per vedere se possiamo installare il pod nel suo hotel per tutte le restanti gare della stagione”, dice Franceschetti. “Ovviamente alcune delle gare saranno molto facili e non dovrai fare nulla per realizzarlo. Altre potrebbero essere più difficili”.

“Ma l’idea è, nel tempo, man mano che il rapporto tra Eight Sleep e Mercedes si evolve, vedere come possiamo espandere il programma e assicurarci che i piloti e tutti gli ingegneri lo ottengano in ogni gara dell’anno.

In uno sport in cui ogni profitto conta, non importa quanto piccolo, Mercedes potrebbe aver trovato un utile vantaggio aggiuntivo rispetto ai suoi concorrenti.

“Quando diciamo che possiamo migliorare la qualità del sonno del 30%, immagina se ti dicessi che potrei migliorare la tua forza del 30%”, dice Franceschetti. “Se usi lo stesso frame per energia, chiarezza e tempo di reazione… migliorare tutto del 30% è un grosso problema.”

