La Dolfina di Adolfito Cambiaso ha esordito all’81° Tortugas CC Polo Open contro L.D. Brava de Boroto

Il rinnovato team La Dolfina apparirà questo mercoledì all’81° Tortugas CC Polo Open 16:00 in diretta su Star + In una partita molto speciale per il suo leader, Adolfo Cambiasso, che affronterà per la prima volta il figlio Boruto nella Triple Crown. Membro LD Brava, contendente in servizio.

Adolfito e Poroto si sono già alleati, ma ora devono affrontarsi. Tweet incorporato

Tuttavia, Adolfito non sarà in grado di lasciare che questo si concentri, dato che questo primo Triple Crown Championship è un’eliminazione diretta.

Confermata invece la presenza in campo di David Sterling, in grado di recuperare da un infortunio in dubbio, che aveva la possibilità di sostituirlo con Miguel Novello Estrada.

Il primo campionato argentino Triple Crown, che può essere goduto in diretta su ESPN tramite Star+. Qui.

Questa competizione è la prima puntata del torneo Triple Crown 2021 organizzato dall’Argentine Polo Association, che proseguirà con il 128 Hurlingham e il Palermo Open.

Nel precedente , alle 13:00 e in diretta anche su Star + RS Murus Sanctus di Juan Martín Nero e Pablo Mac Donough, un altro grande candidato al titolo, faranno il loro debutto quando incontreranno La Irenita.

esercizi:

13.30 – Pilastro Corte 2

Partito della parete RS:

Guillermo Cassette (H) 10, Cristian Labrida (H) 8, Pablo MacDonough 10 e Juan M Nero 10, Totale: 38.

La Ireneta PT:

Santiago Loza 8, Segundo Bocchino 7, Ignacio Toccalino 8 e Isidro Strada 8. Totale: 31.

giudici:

Guillermo Villanueva (in casa) e Gonzalo Lopez Vargas.

Regola:

Esteban Ferrari.

16.00 – Corte Pilastro 6

nessun delfino:

Adolfo Cambiasso (H) 10, David Sterling (H) 10, Francisco Elizaldi 9 e Diego Cavana 9. Totale: 38.

LD Brava:

Guillermo Terreira (casa) 9, Adolfo Cambiasso (centro) 8, Rodrigo Ribeiro de Andrade 8, Alejo Taranco (8). Totale: 33.

giudici:

Martín Aguerre e Gastón Lucero.

Regola:

Martino Pasquale.