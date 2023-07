L’intelligenza artificiale viene utilizzata per prevedere gli eventi solari

Grazie al sole c’è vita sul nostro pianeta, ma è anche il sole che in futuro sterminerà l’umanità, quindi è necessario che gli scienziati sappiano molto sulla stella che ci illumina.

Ora è una collaborazione tra i ricercatori dell’Università di Graz in Austria e l’Istituto di scienza e tecnologia Skolkovo in Russia. fatto Usando l’intelligenza artificiale per studiare il campo magnetico nell’alta atmosfera sole.

Per capirli, il campo magnetico solare aiuta a comprendere il comportamento del sole, tra l’altro, comprendendo le macchie solari e gli eventi come gli eventi solari.

Durante questi eventi vengono prodotte grandi quantità di radiazioni elettromagnetiche, che influenzano la meteorologia spaziale. Ed essere in grado di prevedere questo tempo sarà una parte essenziale della nostra sopravvivenza.

Con la tecnologia attuale, possiamo osservare il campo magnetico del Sole solo sulla sua superficie, ma l’accumulo e il rilascio di energia avviene al di fuori della corona.

Ora i ricercatori hanno utilizzato una rete neurale addestrata su dati fisici e dati osservativi integrati, con un modello di campo magnetico per simulare i campi magnetici del sole.

Ciò ha portato i ricercatori a comprendere le connessioni tra i fenomeni osservati e la fisica sottostante che si stavano verificando sulla superficie del Sole.

Così sono stati i test

Per testarlo, i ricercatori hanno simulato l’evoluzione di una regione solare attiva e questo modello di intelligenza artificiale ha richiesto solo 12 ore di calcolo per simulare la svolta degli eventi che potrebbero verificarsi nei periodi dei prossimi cinque giorni.

Hanno usato un sistema computazionale per studiare l’energia libera magnetica all’interno del volume coronale. I ricercatori hanno poi osservato una diminuzione dell’energia libera di queste regioni, che era il risultato atteso dopo un brillamento solare.

“L’uso di tecniche di intelligenza artificiale nelle simulazioni numeriche ci consente di integrare meglio i dati di monitoraggio e ha un grande potenziale per migliorare le nostre capacità di simulazione.“, Egli ha detto Tatiana PodlachikovaProfessore Associato Skoltech. “Il nostro uso di intelligenza artificiale In questo contesto, rappresenta un salto di trasformazione in avanti“.

Questo aiuta i ricercatori a fare le loro previsioni quasi in tempo reale:La velocità di calcolo è molto promettente per migliorare le previsioni meteorologiche spaziali e far progredire la nostra comprensione del comportamento del Sole.Podlachikova aggiunge.