L’interruzione di corrente influisce sulle operazioni dell’aeroporto di Los Angeles

L’aeroporto internazionale di Los Angeles ha subito una breve interruzione di corrente mercoledì, lasciando molti passeggeri in uno degli aeroporti più trafficati del mondo al buio e interrompendo i controlli di sicurezza, hanno detto le autorità.

L’aeroporto, noto anche come LAX, ha twittato alle 14:30 che alcuni terminal, insieme a semafori e altri sistemi, potrebbero aver perso capacità, sebbene abbia notato che le piste funzionavano normalmente.

L’aeroporto ha affermato che la Transportation Security Administration ha sospeso i controlli dei passeggeri nella maggior parte dei terminal e ha chiesto alle persone di arrivare abbastanza presto per superare i controlli di sicurezza.

L’aeroporto ha successivamente twittato che la maggior parte dei terminal aveva perso capacità, aggiungendo che alcuni decolli potrebbero essere stati compromessi perché i ponti di imbarco utilizzati per imbarcare i passeggeri non funzionavano.

Secondo l’aeroporto, la maggior parte dell’elettricità è stata ripristinata poco dopo le 15:00.

“I nostri equipaggi sono stati in grado di apportare modifiche per reindirizzare l’energia a LAX e ripristinare il servizio”, ha twittato il Dipartimento per l’acqua e l’energia della città.

Al momento non si sa quanti voli siano stati interessati, ma il sito web dell’aeroporto ha evidenziato che una trentina di voli hanno ritardato il decollo.

Al momento non si conoscono le cause dell’interruzione di corrente.

LAX è il quarto aeroporto più trafficato del mondo e il secondo più trafficato degli Stati Uniti, secondo la Los Angeles International Airports Organization, che gestisce LAX, in base al numero di passeggeri.