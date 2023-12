L'Italia è prima nella MotoGP e la Spagna fa un passo avanti

La stagione 2023 lo ha portato Secondo titolo consecutivo in MotoGP per Beko Bagnaia, permettendo all'Italia di raggiungere 81 titoli mondiali nella sua storia. Da parte sua, la Spagna si avvicina sempre di più aumentando il suo bottino a 57 titoli mondiali. Pedro Acosta, subentrato ad Augusto Fernandez in Moto2; E Marmellata MasiyaÈ succeduto a Izan Guevara in Moto3.

Come ogni stagione, è assolutamente da vedere Come sono state distribuite le vittorie per tracciare una mappa globale del dominio nei Gran Premi. Anche in questo caso, l’inno spagnolo è stato suonato più volte di ogni altro, e con un margine maggiore rispetto allo scorso 2022.

Tuttavia, lo è stato Inno italiano con più apparizioni nella categoria principale Un totale di 12 grazie alle sette vittorie di Beco Bagnaia, alle tre di Marco Bessecchi, a quelle di Ene Bastianini e Fabio Di Giannantonio. La Spagna migliora il suo punteggio rispetto allo scorso anno guidata da Jorge Martin con quattro vittorie contro le due di Aleix Espargaro e Alex Rins; Johann Sarko salva i mobili della Francia ed evita il pieno duopolio dominante.

La Spagna è stata più volte il paese con il maggior numero di vittorie in Moto2, un totale di 12 divisi tra i sette di Pedro Acosta e i cinque di Fermin Aldeguer; Ulteriore È tornato al comando in Moto3 Con 9 vittorie, grazie a tre piloti: Jaume Macia con cinque, Dani Holgado con quattro e Ivan Ortola con due.

Tutto sommato lo sono 28 vittorie per la SpagnaQuattro in più rispetto ai 24 dello scorso anno, raggiungendo un numero mai visto prima della pandemia: soprattutto dai 32 del 2019. In effetti, è la sesta stagione con il maggior numero di vittorie spagnole nella storia. 2010, 2012, 2013, 2014 e il già citato 2019.

La Spagna è comodamente al primo posto in questa categoria L'Italia scende da 22 a 16– per la 21a volta in tutta la sua storia e la 14a volta nelle ultime 15 stagioni.

Come puoi vedere in questa mappa Vince per paese e stagione in tutte le categorie (La mappa è interattiva: se passi con il mouse sopra un paese lampeggeranno le sue vittorie):

Tuttavia, tre quarti delle sue 16 vittorie sono state vittorie La Regina d'Italia ha registrato dodici vittorie nella divisione Permettendo loro di essere la nazione più vincente per il secondo anno consecutivo e il terzo anno consecutivo nelle ultime quattro stagioni.

Inoltre, sono migliorati ottenendo 11 vittorie rispetto allo scorso anno Cifre che non raggiungevano dal 2005, che è stato il suo anno migliore fino ad ora. Inoltre, quest’anno hanno ottenuto più vittorie rispetto al 2005, 2001 e 2002.

Tutto sommato lo è Per la 22esima volta, l'Italia è la nazione di maggior successo nella massima divisione, eguagliando per gran parte la Gran Bretagna..

Come puoi vedere in questa mappa Vittorie della Premier League per paese e stagione (La mappa è interattiva: se passi con il mouse sopra un paese lampeggeranno le sue vittorie):

Tutte le sezioni + Tipo Queen

Cosa è successo l'anno scorso e dove Il paese con il maggior numero di vittorie nella categoria Regina non è il paese con il maggior numero di vittorie totali..

Ciò non accadeva in due anni consecutivi, dal 2006 al 2007, quando la Spagna era al comando della classifica generale, mentre la MotoGP era guidata rispettivamente da Italia e Australia.

Questi sono Paesi con il maggior numero di vittorie in una stagioneIn classe regina e in tutte le categorie: