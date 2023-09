L’ultimo successo della Pixar conferma che lo streaming sarà gratuito dopo aver invaso i cinema contro ogni previsione

L’uovo di Pasqua nella vita reale di “Elemental” sarà presentato in anteprima sulla piattaforma Disney+

Poiché il film continua ad essere distribuito con successo nelle sale, “Elemental” ha una data di uscita diretta: il blockbuster Pixar Sarà presentato in anteprima su Disney+ il 13 settembre.

prima trasmissione

Dopo essere iniziata come la peggiore apertura nella storia dello studio, è diventata accedere In I 10 film di Hollywood con i maggiori incassi del 2023“Elemental” continuerà a conquistare il cuore degli spettatori delle trasmissioni in diretta.

secondo Reporter di HollywoodDisney ha deciso di utilizzare il grande film Pixar come slogan nella sua nuova offerta di abbonamento Disney+. annunciando che arriverà sulla piattaforma il 13 settembre Senza alcun costo di abbonamento aggiuntivo.

Una buona occasione, se in quel momento non avete deciso di vederlo nelle sale (anche se, come già accaduto per altre uscite simili, sarà disponibile nelle sale ancora per un po’), per scoprire questo amatissimo film, L’unica commedia romantica dello Studio Flexo Da “Wall-E”.

Elementale racconta una storia La candela e il Nilo, Due esseri di fuoco e acqua Rispettivamente, che nonostante le avversità finisce per innamorarsi perdutamente. Il film è diretto da Peter Sohn (“Arlo’s Journey”) e presenta le voci originali di Leah Lewis (“Nancy Drew”) e Mamodo Athie (“Jurassic World: Dominion”).

