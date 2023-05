DiCaprio, De Niro, Portman e Moore brillano sul red carpet di Cannes

di Euronews in spagnolo con EFE

Attori come DiCaprio, De Niro, Natalie Portman e Julianne Moore sono stati proiettati questo sabato nel quinto giorno del Festival di Cannes.

Martin Scorsese e i suoi principali attori, Leonardo Dicaprio E Roberto De NiroSono stati accolti a Cannes.

Il regista americano è tornato al festival francese dopo un’assenza di 37 anni per presentare fuori concorso il suo ultimo film Gli assassini della luna dei fiori, il suo primo western, adattamento dello scrittore americano di successo David Grann.

In un sabato piovoso, sono stati proiettati due film in lizza per la Palma d’Oro: “Pannello e Adama”, la prima del regista franco-senegalese Ramata Tolay C. Una storia d’amore con Khady Mane e Mamadou Diallo che va contro le norme sociali.

E maggio dicembreIl nuovo film del regista americano Todd Haynes è interpretato da Natalie Portman e Julianne Moore. Il film racconta il lato oscuro della sessualità femminile con la protagonista che seduce uno scolaro e costruisce con lui una vita perfetta dopo lo scandalo sui tabloid.

Natalie Portman, nel suo splendido abito bianco fluente, e Julianne Moore in un design verde molto originale, hanno brillato sabato sul tappeto rosso del Festival di Cannes alla premiere di May December di Todd Haynes.

Portman indossava una versione dell’iconico design Junon di Christian Dior, originario del 1949 e parte della collezione di design al Met di New York.

Oltre a loro, altri attori del film, come Cory Michael Smith o Charles Melton, o uno dei produttori, Will Ferrell, hanno posato davanti ai paparazzi e alle telecamere.