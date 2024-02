Magaly Medina riflette sul futuro di Cristian Dominguez in “América Hoy”: “Lo umilieranno pubblicamente e poi gli sputeranno addosso”

Sono state pubblicate le nuove domande che “América Hoy” rivolgerà a Christian Dominguez. televisione americana.

Lo scandalo della settimana appartiene senza dubbio ad Ambai Christian Dominguez è infedele a Pamela Franco. Medina Majali Le immagini hanno mostrato quando è tornato a “Majali TV La Ferme” 2024Dopo diverse settimane di vacanza, la notizia continua a suscitare curiosità e malcontento nel pubblico. Il cantante ha ancora un contratto con “L'America oggi”Quindi lunedì 5 febbraio uscirà allo scoperto per dire la sua verità.

Medina, non solo ha rivelato la relazione che avrebbe avuto con Dominguez Maria Moncadache sono stati visti in foto piuttosto compromettenti nel furgone del cantante, ma hanno anche avuto accesso ai messaggi e alle registrazioni audio che si erano scambiati insieme dal giugno dell'anno scorso.

Come se non bastasse, il giorno dopo Lambai, martedì 30 gennaio, A Nuova donna di Chiclayoè uscito anche per mostrare altri messaggi che anche lui mandava da tempo con Combiampero.

Secondo quanto si sapeva, dopo le indagini, Dominguez avrebbe cercato l'aiuto del suo direttore aziendale. Carlo YabinPer fungere da collegamento con loro, ha prima chiesto loro i loro numeri di telefono. Da lì sono iniziati gli incontri.

Christian Dominguez ha scritto Hot Conversations con Marie Moncada e Alexa Samami. Configura Infobae Perù

Inoltre, si è anche appreso che il cantante, in relazione al resto del personale della sua orchestra, ha presentato Marie Moncada come organizzatrice di eventi; Mentre per Alexa Samami, la giovane donna di Chiclayacome cugino di Carlos Yapin.

La cantante apparirà, come è successo con Melissa Paredes, lunedì 5 febbraio nel programma “América Hoy” per rispondere alle domande dei conduttori. In precedenza è stata registrata anche una precedente intervista tra lui e i suoi compagni. Ethel Pozo e Janet Barboza.

Innanzitutto è stato rilasciato il loro primo video e notizie su Dominguez, ma il cantante non è stato visto. Per questo motivo Medina non credeva che il colloquio avesse avuto luogo.

“Non penso che questa sia un'intervista, solo le due donne si sono iscritte alla promozione e non è stata vista una sola inquadratura”, ha detto Medina a Trum. Tuttavia, visti questi dubbi, sabato 3 febbraio, nel programma “You are in All”, Chuka Mandros ha mostrato foto e video, dove si vede il cantante cumbia e i suoi compagni nel video promozionale.

“América Hoy” conferma la presenza di Christian Dominguez per raccontare il suo caso di infedeltà coniugale. | televisione americana

Allo stesso modo, è già stato rilasciato un secondo videoclip del trailer, in cui si sente Pozo e Barboza chiedersi: “Come potete fallire così tanto come coppia? Vi sentite dei traditori seriali? Anche voi avete fatto questo?” Guardare insieme l'Impai? È vero che dicono che Christian Dominguez ha un modus operandi?“Ti senti come se avessi toccato il fondo questa volta?” sono alcune delle domande ascoltate nel trailer.

Medina ha anche commentato cosa potrebbe accadere dopo Lunedì su “America Today” Che sarà il primo programma quest'anno sulla rivista América Televisión.

“Lo costringeranno sicuramente contrattualmente a sedersi e ad essere umiliato pubblicamente e poi a sputargli addosso. “Gli sponsor voleranno via se lo tengono nello show, e Gisela ha più simpatia per i soldi che per i suoi dipendenti”, ha detto Medina.

Majali ha anche sottolineato che, sebbene Dominguez si sia scusato pubblicamente lunedì in “America Hoy”, non c'è… Sono tutti un gruppo di magnaccia..