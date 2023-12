Mara Lezama condivide i risultati di successo di Quintana Roo nel turismo durante un incontro con i partner CaMexItal in Italia

Roma.- Incontrando le aziende e i partner della Camera di Commercio Messicana in Italia (CaMexItal), nonché tour operator, albergatori, agenzie di viaggio e rappresentanti delle compagnie aeree, il Governatore. Mara Lesama Ha condiviso i suoi risultati positivi Cosa del turismo dello Stato; Un nuovo modello di turismo sociale, la promozione della cultura Maya, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti “Made in Quintana Roo” e il progetto nell’ambito dello storico investimento effettuato nell’azienda.

All’Ambasciata del Messico in Italia, alla presenza di Exmo. messaggero Carlos Garcia de Alba e Presidente di CaMexItal Letizia Magaldi, Il governatore Mara Lesama ha spiegato che uno degli obiettivi di questa visita di lavoro è rafforzare le relazioni con i partner ufficiali e identificare opportunità di cooperazione per rafforzare il turismo.

In questo incontro, Quintana Roo ha presentato i risultati delle attività turistiche della delegazione Gol di Quintana RooHa evidenziato l’attuazione Un nuovo modello di sviluppo turisticoE attraverso un lavoro coordinato con l’Ambasciata del Messico in Italia, è stato istituito un collegamento di monitoraggio per lo scambio di informazioni strategiche e materiale promozionale per incrementare la crescita delle attività turistiche.

Il governatore Mara Lezama ha osservato che Quintana Roo è una delle principali destinazioni turistiche del Messico, dei Caraibi e dell’America Latina e che quest’anno batterà i record con oltre 20 milioni di turisti che visiteranno le sue varie attrazioni turistiche.

Ha spiegato che ce l’aveva Quintana Roo Infrastrutture alberghiere Ci sono più di 130mila camere d’albergo in Messico, con collegamento diretto a 108 città del mondo.

Questo tipo di incontri, con la somma dei contributi e degli sforzi di tutti, stanno lavorando attorno a un nuovo accordo per il benessere e lo sviluppo a Quintana Roo, in modo che il successo del turismo e la prosperità condivisa si riflettano nel benessere. Ciascuno dei lavoratori del Quintana Roo.

Ha condiviso l’intenzione dei progetti di stimolo nei quali il Governo del Messico investirà più di 50 miliardi di pesos, tra cui la Ferrovia Maya, che costituirà uno spartiacque nella promozione del lavoro e dello sviluppo sociale, culturale ed economico più importanti del Sud-Est. Messico.

Inoltre, nuovo Aeroporto Internazionale “Felipe Carrillo Puerto”.Da Tulum, che ha fatto di Quintana Roo il primo stato del Messico a disporre di 4 terminal aeroportuali internazionali per i voli commerciali.

Come risultato di questo fruttuoso incontro, è stato concordato di firmare un accordo di cooperazione tra la Camera di Commercio messicana in Italia e il governo statale per rafforzare gli arrivi turistici, promuovere lo sviluppo economico e attrarre maggiori investimenti stranieri a Quintana Roo.