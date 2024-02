Martí Batres promuove l'edilizia abitativa e gli spazi pubblici costruendo un'unità residenziale e un parco lineare “Kuxtal Vida” a La Virgen, Coyoacan

Il Capo del Governo, Martí Patrice Guadarrama, ha guidato l’inizio dei lavori del parco lineare “Kuxtal Vida”, nell’ambito del progetto di costruzione del complesso residenziale “La Virgen 2771”, situato a Calcada de la Virgen, Alcaldea Coyoacan, dove il centro sarà trasformato in uno spazio verde e ricreativo a beneficio dei… residenti di questa zona.

Ha sottolineato che la concessione della licenza per questo parco rientra nel quadro della visione di sostenibilità dei progetti di edilizia sociale dell'attuale amministrazione, dove, oltre a garantire il diritto all'abitazione, si valorizzano gli spazi ricreativi, sportivi e culturali.

“State contribuendo alla costruzione sociale dell'habitat, cioè alla creazione di una città armoniosa, piacevole e sostenibile. Ecco perché penso che valga la pena riconoscere il lavoro che stanno facendo in questo ambiente, che sarà bello, che sarà aiuta anche a filtrare l'acqua, a generare ossigeno e a darle spazio in modo che le persone possano camminare e godersi questo spazio tranquillo, sedersi per giocare a scacchi, mangiare dei tacos, parlare, avere un amico o anche venire a portare a spasso il proprio animale domestico.

Martí Patrice ha sottolineato che l'appoggio fornito dal governo della capitale per realizzare questo tipo di lavori fa parte delle misure che garantiscono alle famiglie un posto nella capitale del paese, senza emarginarle.

“La dinamica della privatizzazione caccia fuori dalle città le famiglie a basso reddito, delle classi medie popolari e inferiori o delle classi popolari. Il lavoro che fate permette alle famiglie di continuare a vivere nella propria città e di avere la propria casa nella propria città. (…) Sono molto felice che tutti voi qui, in città, abbiate un pezzettino della terra promessa qui nella vostra unità abitativa.

Il presidente della capitale ha visitato e piantato, insieme a vicini e lavoratori, un albero di limoni al centro del futuro parco lineare “Kuxtal Vida”, il cui progetto è legato al Parco Nazionale Lineare del Canale e comprende la segnaletica dei marciapiedi, l'installazione di quattro attraversamenti sicuri, segnaletica, arredo urbano con 25 panchine, sette tavoli da picnic, quattro tavoli da scacchi e tre ponti.Tre giochi per bambini; Piantagione di 18 alberi e 6.500 piante, tra cui arbusti, piante erbacee e impollinatori, azioni realizzate in coordinamento con i Segretariati per lo sviluppo urbano e l'edilizia abitativa (SEDUVI), l'inclusione e la previdenza sociale (SIBISO) e l'Istituto per l'edilizia abitativa di Città del Messico (INVI). ). Nel frattempo, l’unità residenziale “La Virgen 2771”, costruita da INVI, offrirà alloggio a 196 famiglie in appartamenti di 60 e 65 metri quadrati, con due e tre camere da letto, soggiorno e sala da pranzo, illuminazione e ventilazione naturali e un riscaldatore solare. Un serbatoio per l'acqua piovana, nonché dispositivi per il risparmio di acqua ed elettricità.

Da parte sua, il presidente di SEDUVI, Inti Muñoz Santini, ha sottolineato che la licenza del parco lineare “Kuxtal Vida” è un esempio di progetti che contribuiscono a raggiungere un equilibrio tra l'edilizia abitativa e l'accesso agli spazi aperti.

“Questo sintetizza l’idea a cui tutti aspiriamo, ovvero ottenere più alloggi sociali che siano in equilibrio con il tessuto urbano esistente e che non mettano in secondo piano i diritti degli altri. (…) Rinnovare lo spazio pubblico affinché lo spazio pubblico sia sempre un luogo di incontro, un luogo di proprietà dei cittadini, un luogo dove si migliora l'impermeabilizzazione, dove ci sono più alberi, dove ci sono fiori, dove c'è convivenza, dove c'è cittadinanza costruito giorno dopo giorno”.

La rappresentante dell'Organizzazione Nuova Generazione per coloni e persone in cerca di alloggio, Irene Soto Velasquez, ha confermato che questo nuovo spazio mira a fornire luoghi di intrattenimento per le famiglie vicino alle loro case e ha ringraziato le autorità governative della capitale per il sostegno che le hanno fornito. Sta succedendo.

“Siamo anche grati di essere qui, secondo gli standard, a salvare uno spazio pubblico per ricostruire il tessuto sociale”, ha affermato.