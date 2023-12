Mauricio Pochettino ha difeso ancora una volta Moises Caicedo

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, È uscito di nuovo in difesa Moises Caicedo, prima della partita contro il BrightonDomenica 14 Ramadan premier League.

Caicedo prima di parlare per la prima volta al Chelsea con Pochettino. Immagini Getty

Blues Sperano di riconquistare posizioni Dopo la sconfitta per 4-1 subita lo scorso fine settimana contro il Newcastle. L’allenatore ha dichiarato prima della partita: “Sono molto contento di come hanno reagito i giocatori dopo la sconfitta. Bisogna anche considerare se anche l’approccio dello staff tecnico è stato sbagliato”.

Riguardo al modo in cui esprime il suo fastidio ai suoi giocatori per un risultato come questo, ha detto: “Sapevano benissimo quale fosse il mio umore. Abbiamo deluso il nostro club“È una nostra responsabilità come squadra e dobbiamo pensare in questo modo”.

Pochettino ha aggiunto che è “del tutto ingiusto” paragonare un giocatore come lui Moisés Caicedo di stagione in stagione, aggiungendo che “è facile incolpare i soldi” ma è “solo questione di tempo” prima che dia il massimo.

Niño Moi ha giocato contro il Newcastle nel secondo tempo e non è riuscito a fare molto nell’ultima debacle della squadra. Pochettino ha giustificato la sostituzione con il rientro tardivo dell’ecuadoriano Dopo le partite con la Nazionale.

La partita di domenica prossima sarà speciale per Moises Caicedo perché Affronterà Brygthonla squadra che gli ha permesso di esordire nella Premier League inglese.

Questa sarà la seconda volta che affronterà la sua ex squadra. La partita precedente risale alla Coppa Carabao, vinta dal Chelsea per 1-0 il 28 settembre.