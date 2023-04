Mercati: Wall Street ha chiuso positivamente, ma le azioni e le obbligazioni argentine hanno perso slancio

C’era una vacanza in Argentina, ma Wall Street funzionava normalmente.

Amministratore Delegato del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina GeorgievaGiovedì, la crescita globale dovrebbe espandersi di meno del 3% quest’anno, in vista delle riunioni del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale della prossima settimana. “Con l’escalation delle tensioni geopolitiche e l’inflazione ancora in aumento, una forte ripresa rimane sfuggente”, ha detto Georgieva in un discorso a Washington.

Potresti essere interessato: Settimana finanziaria: azioni e obbligazioni argentine sono rimbalzate del 10%

Le parole del manager del FMI hanno portato un po’ di pessimismo agli affari di Wall Street, che sono partiti con perdite di circa lo 0,2%, ma nel pomeriggio gli asset hanno iniziato a ricostruire posizioni nell’ultima sessione operativa della settimana prima della festa cristiana del Venerdì Santo. Questo è il 7 aprile. A conclusione del tech Il Nasdaq è salito dello 0,8% e l’S&P 500 è salito dello 0,4% per cento.

In questo contesto, le azioni e i prezzi di offerta alternativi per le società argentine che commerciano in dollari di New York si muovono in numeri contrastanti. Sul lato vincente, fanno luce Telecom (+4,7%), Corporación América (+3%) e Central Puerto (+2,7%)mentre emergeva tra i titoli perdenti YPF (-2,8%) e Dispagar (-2,6%).

Per quanto riguarda i titoli generali argentini, Obbligazioni in tutto il mondo Dal cambio in dollari con diritto straniero- Hanno sottratto l’1,2% In media, con paese di pericolo Da JP Morgan che ha avanzato 39 unità per l’Argentina, a 2472 punti L’essenziale alle 17:10

Potresti essere interessato: Mercati: il mercato azionario argentino ha ripreso i suoi guadagni grazie al rally dei prezzi del petrolio

Lui Il Fondo Monetario Internazionale prevede che la crescita mondiale si manterrà attorno al 3%. Nei prossimi cinque anni, le proiezioni di crescita a medio termine più basse dal 1990 e Ben al di sotto della media del 3,8% degli ultimi due decenni.

Il Fondo monetario internazionale prevede che la crescita globale si attesterà intorno al 3%, ben al di sotto della media del 3,8% degli ultimi due decenni.

Il Fondo monetario internazionale rilascerà maggiori dettagli sulle sue prospettive di crescita quando pubblicherà il suo ultimo World Economic Outlook la prossima settimana. Una previsione di crescita inferiore al 3% quest’anno sarebbe in linea con la stima di gennaio del 2,9%, superiore dello 0,2% rispetto alla precedente previsione di ottobre.

Potresti essere interessato: Giornata fiscale: azioni e obbligazioni hanno subito perdite a causa della maggiore avversione al rischio all’estero

Entro il 2023, ha affermato Georgieva, le economie emergenti saranno il punto luminoso, con India e Cina che dovrebbero rappresentare la metà della crescita globale. Il Fondo monetario internazionale prevede un rallentamento dell’economia statunitense ed europea, poiché i tassi di interesse più elevati incidono sulla domanda. Georgieva ha affermato che circa il 90% delle economie avanzate dovrebbe assistere a un rallentamento del proprio tasso di crescita quest’anno.

L’amministratore delegato ha anche valutato come affrontare l’inflazione tra i problemi delle banche internazionali dopo il fallimento dell’Egitto Banca della Silicon Valley Negli Stati Uniti e al collasso Credito Suisseche ha portato a un’acquisizione frettolosamente orchestrata da parte di UPS . Finché le pressioni finanziarie saranno contenute, ha affermato Georgieva, le banche centrali dovrebbero “mantenere la rotta”, il che significa continuare ad aumentare i tassi di interesse per frenare l’inflazione.

Ma allo stesso tempo, ha affermato, le banche centrali “devono affrontare i rischi di stabilità finanziaria non appena si presentano fornendo liquidità adeguata. La chiave è monitorare attentamente i rischi nelle banche e nelle istituzioni finanziarie non bancarie, nonché le vulnerabilità in settori come la vendita al dettaglio .” Immobiliare”.

Permangono preoccupazioni circa le vulnerabilità che potrebbero essere nascoste, non solo nelle banche ma anche in quelle non bancarie; “Ora non è il momento di compiacersi”, ha aggiunto.

Continuare a leggere:

Con il nuovo dollaro agricolo, il governo sta cercando di aggiungere valuta estera per raggiungere gli obiettivi di accumulazione delle riserve del Fondo monetario internazionale

Sergio Massa sta guadagnando tempo con misure di cambio e si aspetta un certo sollievo ad aprile per l’inflazione

Mentre l’economia sta facendo annunci di borsa, BCRA è uscito per tagliare il dollaro fiscale

Siccità e inflazione: le previsioni del FMI che hanno sconcertato il mercato

Vantaggi, costi e qualche incertezza: cosa si aspettano le economie della regione dal nuovo dollaro agricolo a 300 pesos?