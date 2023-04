Quanto tempo posso essere in ritardo per le forniture?

L’aumento del costo della vita è un grave problema per molte case. Dopo un anno di aumenti dei prezzi, la fine del mese sta diventando sempre più complessa e Affrontare il pagamento delle bollette diventa un compito noioso.

Questo è il problema, secondo uno studio da lui condotto Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), L’11% degli spagnoli non paga le bollette in tempo.

Questo si traduce in serie preoccupazioni. Qual è il ritardo consentito? Le aziende devono notificare il debito prima di interrompere l’offerta? Il cliente può essere citato in giudizio? E una volta aggiornati i pagamenti, quando verrà ripristinato il servizio?

elettricità

In circostanze normali, ogni cliente ha 20 giorni Per pagare l’elettricità dalla data di emissione fattura. Se tali giorni sono trascorsi e non è stato effettuato alcun pagamento, la società invierà un avviso per correggere il debito.

Dopotutto, se continui senza pagare, l’azienda invierà un borofax o una lettera certificata. In questo, indicherà anche la data in cui verrà interrotta l’elettricità, quale Non può essere inferiore a due mesi dalla data di ricevimento della fattura.

Per ripristinare l’accesso all’energia elettrica, non dovrai solo pagare quanto dovuto. Verranno aggiunti gli interessi e il costo della riconnessione alla rete, che deve essere assunta dall’individuo. Una volta effettuati questi pagamenti, la società è obbligata a farlo Servizio ripristinato entro 24 ore.

Gas

Come nel caso dell’energia elettrica, anche tu hai 20 giorni di calendario per pagare la bolletta e devono essere trascorsi più di due mesi senza pagarla per poter interrompere la fornitura. La variazione più rilevante in questa situazione è, Invece di 24 ore, l’azienda impiegherà 48 ore per riprendere il servizio Gas.

acqua

Nel caso di questo servizio di base, le condizioni differiscono dalle forniture precedenti. Inoltre, dipende dal file Azienda pubblica responsabile Dal servizio potrebbe esserci qualche differenza. Per esempio, Il tempo a disposizione per pagare una fattura può variare dai 15 ai 30 giorni dalla sua emissione.

Allo scadere del mandato, a estensione con la stessa durata del versamento volontario. Se anche questo tratto si esaurisce, l’acqua verrà tagliata. Nonostante tutto, la maggior parte delle entità lo consente Differire o dividere gli importi, anche se aggiungono gli interessi corrispondenti.

Internet e telefono

Servizi Internet e telefoni cellulari Non seguono standard uniformi. Ogni utente deve rivedere il proprio contrattodove dovrebbero essere riflessi i casi in cui il servizio sarà interrotto per mancato pagamento.

Dall’altro lato, Il telefono fisso è un servizio essenziale, ma il mancato pagamento può comportare anche l’interruzione della linea. In generale può passare un mese e può funzionare normalmente e senza alcun preavviso di incidente.

L’interruzione delle chiamate in uscita è protetta dalla legge, con due eccezioni. Puoi chiamare il numero di emergenza 112 ed effettuare chiamate. Dopo che sono trascorsi tre mesi senza pagare il debito, possono cancellare la linea per tutto il tempo che è precedentemente notificato.