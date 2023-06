MotoGP: Gran Premio d’Italia, in diretta

Andiamo insieme

Il riscaldamento della MotoGPContiene

Autodromo del Mugello!

Il circuito è stato aperto nel 1974 e il suo layout rimane

5.245

Chilometri Lunghezza e

15 curve (7 a sinistra e 8 a destra).





Il campione del mondo che ha esitato solo alle prime gocce di pioggia e ha dominato, dalla pole position non ha sbagliato.

PescecchiOra domina la classifica generale di 4 punti e

Giorgio

Martino.

Segno

Marquez Ha tutto dalla sua parte per un tocco nel primo terzo di gara

Mugnaio La vita del fratello gli ha fatto perdere posizioni fino ad arrivare settimo

Alex Si è conclusa a causa di un incidente alla curva 1.





L’uomo del fine settimana

Mugello Era turco

Dennis è uno Ha giocato in un altro campionato nelle prove libere, guidando tre prove con un margine di 0″367

Moreira e a 0”516

rilassatoDue dei ragazzi hanno giocato nel primo quarto di campionato

Moto3. e dentro

D2 Non ci sono state sorprese e il turco ha concluso il suo weekend con la sua seconda pole position dell’anno

Kelso E

Sasaki.





Nella lotta di sabato per l’ultima pole

Autodromo del Mugellovalenciano

Aaron Gannet superato

Pedro Costa A 0″159 non è riuscito a completare il tempo a causa di una caduta.

Gannett,

Costa E

riduce La prima fila della griglia completerà le stesse posizioni dello scorso anno

Mugello.





Al campione e favorito non è piaciuto un pelo

Marco Marquez Ha preso la sua ruota, ma l’ha girata furiosamente per firmare un nuovo record di pole position

Mugello davanti

Segno Completamento

Alex Quella prima riga. Per la prima volta

MotoGP Due fratelli

Marquez Appuntamento in prima fila in griglia solo questo sabato

Sprint Poiché è domenica per il torneo, ha tre livelli di autorizzazione

Le Mans.





Riscaldamento MotoGP: 09:45

Gara Moto3: 11:00



Gara Moto2: 12:15



Gara MotoGP: 14:00

Benvenuti a vivere, benvenuti,

Minuto dopo minutoIn tutto ciò che accade oggi

Gran Premio d’ItaliaSesto della stagione, a

Moto3,

Moto2 E

MotoGP Nella storia

Autodromo del Mugello.

Con lui d’ora in poi

Caldo

fino a Di

MotoGPFino alla gara

MotoGPsta andando

Moto2 e Moto3 Rivediamo tutto quello che è successo ieri in tre categorie e analizziamo le chiavi del fine settimana.

Andiamo la! Andiamo!