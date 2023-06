Italia e Uruguay nella finale del Mondiale Under 20 alla ricerca del primo titolo della loro storia: tempi, televisione e ambientazione

Il campione del mondo si deciderà tra Italia e Uruguay

Squadre sub-20 Uruguay E Italia Si affronteranno questa domenica per decidere chi è il campione del mondo all’Estadio Unico Diego Armando Maradona a La Plata. Sia sudamericani che europei Lotteranno per il primo titolo nella storia di questa categoria.

11 squadre hanno vinto. Tra loro, Argentina e Brasile Vincendo undici delle 22 edizioni disputate finora, erano in missione per mostrare al mondo il talento dei loro giovani giocatori.

Tuttavia, ora lo sarà L’Uruguay è un rappresentante del continente Devono portare a casa l’inafferrabile trofeo ed estendere il dominio della regione in questo torneo. Ma ancora L’Italia può fermarsi.

per quello Il cielo è blu Questa sarà una rivincita in cui cercherà di fare quell’incantesimo “il terzo è il fascino”. sudamericani Hanno giocato nelle finali in Malesia 1997 e Turchia 2013 E in entrambe le occasioni si sono dovuti accontentare di una medaglia d’argento.

Infine gli Europei Si divertiranno a giocare in finale Dopo aver raggiunto lo stesso obiettivo nella loro vittoria all’ultimo respiro contro la Corea del Sud, hanno sigillato il loro biglietto per l’ultima partita dopo essere caduti nelle semifinali delle ultime due partite.

Quanto ai protagonisti, Luciano Rodríguez Potrà giocare dopo due date di sospensione e al momento non è noto se Marcelo Broly lo farà titolare o scommetterà di nuovo sugli undici che hanno vinto l’ultima partita.

D’altra parte Scommetti sui gol di Cesare Casadei, Il calciatore si è unito al Reading in prestito dal Chelsea e ha conquistato la Scarpa d’Oro con sette gol in sei partite.

Forme possibili

Uruguay:Randall Rodriguez; Rodrigo Chagas, Sebastian Boselli, Facundo González, Alan Matturro; Fabricio Diaz, Damian Garcia; Franco González, Anderson Duarte, Juan Cruz de los Santos; Luciano Rodríguez.

ItaliaSebastiano Desplanches; Mattia Zanotti, Gabriele Guarino, Daniele Ghilardi, Ricardo Turicchia; Samuel Giovan, Matteo Bratti, Cesare Casadei, Tommaso Baldanzi; Francesco Esposito, Giuseppe Ambrosino.

campana:

15:00 Città del Messico.

16:00 Perù, Colombia, Ecuador e Miami (USA).

17:00 Bolivia e Venezuela.

18:00 Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile e Brasile.

tv: TV pubblica/ DirecTV Sport

Arbitro: Glenn Nyberg (SVE). VAR: Fedayi San (SUI).

Campo da basket: Nell’esclusivo stadio Diego Armando Maradona, La Plata.

Israele e Corea del Sud cercano un posto sul podio

Esami IsraeleCerca di migliorare continuamente il genere e la sua storia Corea del Sud Combatteranno Un posto sul podio della Coppa del Mondo Under 20Quando si incontrano nella partita per il terzo posto.

Israeliani Sono stati la grande sorpresa del torneo. Si sono qualificati per la Coppa del Mondo per la prima volta nella storia, sono arrivati ​​tra i primi quattro e hanno avuto il compito di suggellare un risultato storico.

I coreani, invece, lo davano per scontato Arrivato secondo ai Mondiali 2019. La squadra di Kim Yoon-jung è rimasta imbattuta in una fase a gironi in cui ha sconfitto la Francia, poi ha lasciato in trasferta Ecuador e Nigeria.

Forme possibili

Israele: Tomer Zarfati; Ilay Feingold, Stav Lemkin, o Israelov, Roy Revivo; Foglia Madmoon, Roy Navi; Omar Sr., Day Abate, Ariel Lucas, Tor Turkeman.

Corea del SudKim Junhong; Park Sangwoo, Choi Seokyun, Bae Seojun, Kim Jisoo, Lee Chanuk, Kim Yongkook, Lee Seungwon, Kang Seongjin, Kang Sangyun, Lee Youngjun.

ora:

11:30 Città del Messico.

12:30 Perù, Colombia, Ecuador e Miami (USA).

13:30 Bolivia e Venezuela.

14:30 Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile e Brasile.

tv: TyC Sport / DirecTV Sport

Arbitro: Raman Appati (BRA). VAR: Rodolfo Toschi (BRA).

Campo da basket: L’unico stadio Diego Armando Maradona a La Plata.

