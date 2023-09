Nanba Paseco e Jason Jimenez collaborano per il film “Para Los Doloredos”

L’artista hip-hop Nanpa Paseco e il musicista regionale colombiano Yesson Jiménez fondono i generi musicali nella loro nuova collaborazione “Para los Dolidos”.

Il singolo, composto e scritto da entrambi gli artisti, parla dell’odio, del crepacuore e del dolore che spesso seguono una rottura. Le voci dei cantanti si fondono per affascinare gli ascoltatori e trasmettere le emozioni coinvolte nella situazione.

“Oggi il rap e la musica folk colombiana si uniscono per fare la storia. Se stai soffrendo, questa è la nostra canzone…” hanno condiviso gli artisti in una Editoria abbonato. “Lunga vita alla musica colombiana” Ho espresso Di una première che sfida i confini per creare un pezzo sorprendente.

Il video ufficiale della canzone inizia con Nanpa Básico in piedi davanti alla casa con in mano un mazzo di fiori in attesa di qualcuno che non arriverà mai. Sconfitto e dopo aver lasciato cadere il bouquet, il rapper viene confortato da Jason Jimenez che inizia a cantare.

“Dedico questa canzone al dolore”, conclude il brano prodotto da Alka Produce.

Ora puoi ascoltare “Para los Doloridos” a tutti Piattaforme digitali.