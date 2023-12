Né la vigilia di Natale né il giorno di Natale, il genocidio continua a Gaza – Escambray

Domenica gli attentati che hanno preso di mira vaste aree della Striscia di Gaza hanno provocato la morte e il ferimento di dozzine di palestinesi. (Immagine: campana)







Vigilia di Natale, Natale, Capodanno e Capodanno sono sane giustificazioni per il nucleo familiare, lontane dall'opportunismo del mercato, che in questi giorni chiude i conti e aggiunge quelli per il 2023.

E nella maggior parte del mondo, è tempo di ghirlande, alberi che crescono su storie e nostalgia, tradizioni religiose, musica e gioia contagiosa, mentre la popolazione palestinese di Gaza continua a essere attaccata, schivando proiettili e cercando di sopravvivere al Natale. messaggio che invia: Nazioni Unite. Uccisione di soldati israeliani.

Ancora una volta, i bombardamenti che hanno colpito oggi vaste aree della Striscia di Gaza hanno provocato la morte e il ferimento di dozzine di palestinesi, la maggior parte dei quali minori e donne.

L'agenzia di stampa ufficiale Wafa ha riferito che aerei da guerra e proiettili di artiglieria hanno sganciato bombe sulle case nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, domenica mattina.

Ha denunciato che “decine di martiri e feriti giacciono nelle strade, ma l’occupazione (israeliana) impedisce alle squadre di ambulanze di raggiungerli per fornire cure ai feriti e trasportare i morti per la sepoltura”.

Egli ha sottolineato che circa 40 corpi e decine di feriti sono stati recuperati sotto le macerie di numerosi edifici in seguito agli attacchi avvenuti la notte scorsa.

È una vergogna per l’intera umanità che, dal 7 ottobre, assistiamo in televisione, su Internet e sugli schermi dei computer agli atti di genocidio più mediatici dell’era moderna, che nemmeno le Nazioni Unite con la loro regolamentazione e risoluzioni è stato in grado di fare.

Il ministro degli Esteri siriano Faisal Al-Miqdad ha confermato che gli Stati Uniti sono complici e complici del massacro del popolo palestinese e di tutti i crimini commessi dall'occupante nella regione.

Ha pronunciato il suo discorso davanti alla conferenza consultiva internazionale di alto livello sulla Palestina, che ha concluso i suoi lavori il giorno precedente nella capitale iraniana, Teheran, e ha visto la partecipazione di rappresentanti di oltre 50 paesi.

Il Ministro degli Esteri siriano ha denunciato la posizione di Washington che impedisce al Consiglio di Sicurezza dell'ONU di emanare qualsiasi risoluzione per fermare l'attuale aggressione di Tel Aviv contro la Striscia di Gaza.

Per quanto riguarda il rappresentante di Damasco, diversi paesi occidentali non hanno alcun valore umanitario e la loro ipocrisia e le loro bugie sono state smascherate sostenendo Israele nei suoi crimini.

Al-Miqdad ha avvertito che sono responsabili del peggioramento della situazione nella regione, non solo perché sostengono il terrorismo, ma perché partecipano a tutte le atrocità commesse in questo paese arabo.

La lezione di questo genocidio, che si sta verificando nonostante la condanna diffusa, così come alla fine delle presunte celebrazioni di quest'anno, dovrebbe servire da monito a più di uno stato o nazione.

È possibile che qualcuno diventi vittima di tali pratiche in futuro se l’occupante non ferma il massacro di bambini, donne e anziani palestinesi.