Non dovresti mai perdere la tua creatività

Laura Ramirez i Huelva, (EFE). – Il musicista e antropologo Raul Rodriguez (Siviglia, 1974), figlio del cantante Martírio, ha appena terminato il suo ultimo album “La Razón Eléctrica” ​​​​trilogia sui suoni afro-caraibici-andalusi e difende la creatività come “madre della tradizione” e quella capacità “non perde mai di vista la perseveranza nell’inventare musica, poesie e motivi per un mondo nuovo.

In un’intervista con EFE prima Situato a Trigueros (Huelva) “La Razón Eléctrica” ​​​​di Raúl Rodríguez analizza questo lavoro mentre approfondisce i meccanismi della co-creazione in una mappa che collega il flamenco con altri generi musicali.

“La Razón Eléctrica” ​​​​segue “Razón de Son” (2014) e “La Raíz Eléctrica” ​​​​(2017), tre opere che “si collocano a metà strada tra ricerca antropologica e sperimentazione musicale” e che gli hanno permesso di scoprire le molteplici connessioni che fa sì che il Flamenco lo usasse con questi altri tipi di musica.

“Una volta che si scava un po’, si trova un terreno comune sia nel ritmo, nell’armonia e nelle melodie; nelle lettere e nei tipi di sillabe; nel genere della danza e nei rituali della musica e nel modo in cui i rituali sono composti intorno alla musica.” Lui ha spiegato.

modello di creazione

Trovare tutto questo gli ha permesso di sperimentare “un modello di crescita creativa e imparare a comporre e sviluppare nuova musica legata a quella storia, che mi interessa”.

Nuova musica che non ha ancora un nome, la cosa che ammette è quella che gli piace di più: “Penso che la musica sia più avanti dei nomi che hanno. Questi nascono da altri interessi, dal momento in cui si vende musica o la mette sul mercato, ma nel momento creativo le cose non hanno un nome e questa è la cosa più bella, cioè la sensazione che appartengano a tanti ricordi, perduti ma non ancora catalogati.

Ma lungi da questo aspetto, è una musica che “beve” da tutte le fonti che ho studiato e parte sempre da una cellula ritmica flamenca a cui si aggiungono elementi che arricchiscono l’idea che si vuole trasmettere a livello poetico,” con un’enfasi sul fare musica che ha la capacità di pensare in questo quadro da un’area dei Caraibi afro-andalusi come un vero luogo di nascita della nostra cultura.

E questo perché capisce che “non dobbiamo pensare tanto che la musica appartenga ai paesi in cui ora ci troviamo in termini di un quadro storico di almeno 500 anni, di un ambiente comune, di un sistema culturale comune in di cui abbiamo condiviso tante cose e che può darci motivo di costruire Musica comprensibile su tutti quei lidi.”

Per raggiungere questo legame comune e incarnare questa connessione tra suoni e ritmi, contiene il suono esotico del “tres flamenco”, uno strumento eclettico di sua creazione che è una miscela tra chitarra flamenca e tres cubani.

Kiko Veneno, Martirio, Chavela Vargas…

Finora il pubblico ha ricevuto una risposta “molto buona e sorprendente” a questo nuovo concetto creativo di Rodriguez: “La gente ama la mia musica e mi ringrazia per aver provato e provato”.

Uno sforzo in cui non si fermerà perché ritiene che il suo lavoro con La Razón Eléctrica non finisca, anzi, dopo 30 anni da professionista, inizia. “Mi sento come se fossi io a iniziare. Come se avessi appena terminato il mio inconsapevole lavoro sul campo grazie anche al lavoro con artisti come Kiko Veneno, Martirio, Chavela Vargas e Santiago Oseron, che mi ha dato le basi per cominciare a capire come questo creativo meccanismo dell’immaginazione funziona, come le idee si trovano.” Come se fossero minuscoli organismi che cercano di riprodursi.”

E tutto questo per “contribuire a cose che permettano alla tradizione di continuare a progredire senza doverla rompere”, un lavoro che considera essenziale perché rinnova cantautori, idee e modo di pensare.

Le cose che sono incarnate nelle canzoni che vuole che pensiamo in modo diverso in modo che possiamo anche reagire e agire in modo diverso, e pensare al mondo come qualcosa di molto più ampio del nostro specifico ambiente nazionale o temporale. EFE