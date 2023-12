Paesi dell’America Latina che hanno abolito la loro valuta nel Gruppo Millennium

Javier Miley ha vinto la presidenza dell’Argentina Con una promessa radicale di invertire l’inflazione: Eliminare la banca centrale E con esso la sua valuta nazionale; Proprio come hanno fatto gli altri Tre paesi dell’America Latina.

In questo senso, il dollaro emesso da Federal Reserve degli Stati Uniti (Federal Reserve) In alcuni si sta già diffondendo economie dell’America Latina da più di un secologuidato da innumerevoli aziende dei paesi nordici in tutto il continente.

Poi, Tre economie in America Latina Chi ha adottato il dollaro? Come base, serve come punto di riferimento per valutare i vantaggi e gli svantaggi che questa misura potrebbe avere per l’Argentina.

In questo senso, il punto anti-dollarizzazione è Un colpo alla sovranità finanziaria E cosa significa per i paesi che lo implementano, perché lascia l’emissione di valuta nelle mani della Federal Reserve.

Pertanto, la quantità di denaro che circola per strada dipende da questo Quanto emette la Federal Reserve?Che ha a cuore gli interessi degli Stati Uniti prima di quelli di qualsiasi altro Paese.

Al contrario, quanto sopra si dice positivo perché Il dollaro è la valuta di riferimento mondialenonostante l’avanzata dello yuan cinese, che protegge l’economia del Paese Svalutazione della valuta.

Panama prima nella storia

Panama ha utilizzato il dollaro USA praticamente sin dalla sua fondazione. (AP)

Panama apre il menu all’esistenza Il primo paese dell’America Latina Che elencava il dollaro come valuta corrente 1904poco dopo essersi affermato come Stato indipendente.

Tuttavia, il paese famoso per il suo canale che collega gli oceani Pacifico e Atlantico, da allora lo ha utilizzato parallelamente alla sua valuta nazionale: Balboa. Entrambe le fatture hanno Stesso valore di mercato Ma la versione panamense in realtà non viene stampata.

Panama ottenne l’indipendenza dalla Colombia nel 1903 A causa dell’influenza degli Stati Uniti, che finanziarono la costruzione del canale, nonostante il dollaro esistesse da 50 anni a causa dell’arrivo dei mercanti spinti dalla febbre dell’oro. BBC.

Ecuador, una cura per l’iperinflazione

L’Ecuador ha scelto la dollarizzazione per alleviare la sua crisi economica. | privato

La nazione situata esattamente al centro del pianeta Terra sta attraversando un periodo La crisi economica all’inizio del XXI secoloquando i tassi di inflazione indicavano quasi il cento per cento (che l’Argentina ha già superato).

Jamil MoawadPoi il presidente ha preso una decisione Sostituisci il sucre con il dollaro 9 gennaio 2000. Va ricordato che all’epoca il provvedimento non fu ben accolto e portò alla sua uscita dal governo.

Con il passare degli anni la nuova moneta divenne molto gradita dalla popolazione Non ha necessariamente alleviato i problemi economici del paesePoiché tali motivi erano causati da fattori indipendenti dalla valuta utilizzata (es Deficit finanziario).

El Salvador, clausola di libero scambio

Cattedrale Nazionale di El Salvador a San Salvador (AFP)

L’ultimo paese dell’America Latina ad adottare finora la dollarizzazione è… El Salvador che ha assunto il dollaro come condizione degli Stati Uniti Firma dell’Accordo di libero scambio il 1 gennaio 2001.

all’inizio Il dollaro è stato utilizzato alla pari con il colon salvadoregnoMa il secondo ha gradualmente smesso di commerciare fino a scomparire. È importante notare che l’economia del paese dell’America Latina è piccola rispetto ad altri paesi della regione.

nei giorni scorsi, Nayib Bukele ha implementato Bitcoin come un’altra valuta ufficiale alle transazioni nel suo paese a causa dell’approccio neoliberista del suo progetto che dà priorità al commercio internazionale rispetto a quello interno.

In breve, queste tre economie si sono ufficialmente dollarizzate, ma altre lo stanno facendo Usano di fatto la valuta statunitenseCiò è dovuto al calo del valore della sua valuta. Questa è la situazione Cuba E Venezuelapovero a causa del blocco commerciale imposto Washington.

Insomma, L’Argentina ha bisogno di una strategia efficace per fermare il calo del valore della sua valuta I prezzi dei prodotti aumentano, quindi la marea cambia Javier Miley Terranno il resto del continente in attesa di vedere il risultato.

SNGZ

​