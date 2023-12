Passaggi per rimuovere l'accesso a Face ID in WhatsApp per iOS | Dati

Face ID o riconoscimento facciale WhatsApp È un sistema di sicurezza per aprire i tuoi account e impedire a terzi di rivedere i messaggi e i file multimediali che invii o ricevi attraverso le tue conversazioni personali e di gruppo.

Non c'è dubbio che sia uno dei migliori strumenti di sicurezza per migliorare la privacy dei tuoi messaggi, tuttavia, Molti ritengono fastidioso presentarsi ogni volta che si accede alla suddetta piattaforma di comunicazione velocesoprattutto nei momenti in cui sei di fretta.

Aspetto: Un trucco affinché alcuni contatti WhatsApp non possano vedere la tua immagine del profilo

In questa occasione da Mag, condivideremo con voi La guida completa per disattivare velocemente Face ID. È vero che sacrificherai la sicurezza per comodità, ma ti consigliamo di utilizzare nuovamente questo strumento quando esci di casa, dell'ufficio, dell'università, ecc.

Come eliminare Face ID WhatsApp sul tuo iPhone

Il primo passo è aprire l'applicazione WhatsApp Sul tuo iPhone.

Sul tuo iPhone. Ora vai su Impostazioni (icona a forma di ingranaggio) > Fai clic sulla sezione Account.

Tra le opzioni disponibili cliccare su “Privacy”.

Il passaggio successivo è scegliere Impostazioni di lettura.

Una volta terminato, fare clic su “” blocco dello schermo “.

“. Qui vedrai due funzioni da attivare o disattivare Contatto identificativo Anche ID viso Tramite WhatsApp.

Anche Tramite WhatsApp. Infine premi il secondo.

