Pellegrino: “È stato un incontro con fatti a suo sfavore”

per me colloquio fra Università del Cile e Coquimbo United Torneo internazionaleDT Blue lo ha indicato “Contro di noi è stata una partita così movimentata che non possiamo parlare d’altro. A livello di calcio abbiamo fatto bene tante cose: le due giocate prima del gol e l’efficacia del nostro portiere”.

Mauricio Pellegrino ha parlato dopo la sconfitta dell’Universidad de Chile contro il Coquimbo Unidos. Photosport

Riguardo al calcio di rigore realizzato da Ojeda al 42′, dopo che la palla ha colpito il suo piede e poi la sua mano, l’allenatore azzurro si è chiesto se “Sono sanzioni dichiarative e il regolamento è molto buono, sono sanzioni e sono dichiarative”.

“Sapevamo che il gol ci avrebbe messo in partita, abbiamo segnato un po’ tardi”. L’allenatore dei Blues ha espresso il suo rammarico.

Per questo lo stratega è stato interpellato sulla possibilità di continuità o di partenza dalla panchina azzurra per la stagione 2024, cosa che il tecnico ha ignorato: “Dobbiamo pensare alle prossime due partite”. Questo rimane.

Dopo la sconfitta contro la squadra dei Pirati. Con 37 punti la squadra U è rimasta all’ottavo posto in classifica ed è stata eliminata dai tornei internazionali.

Il prossimo incontro della squadra studentesca sarà contro Cobresal è ospite allo stadio El Cobre di El Salvador, confronto che si svolgerà domenica prossima, 3 dicembre, alle diciotto di sera.

