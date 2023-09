Polestar ha già un proprio spazio sul “Miglio d’Oro” di Madrid.

Polestar 3: tutto quello che sappiamo sul nuovo SUV elettrico ad alte prestazioni

Tuttavia, non sono agenti, né negozi o cose del genere Polestar’s Spaces è il luogo perfetto per conoscere in prima persona tutti i modelli del brand svedese Uno dei modelli elettrici ad alte prestazioni che ha preso d’assalto con forza il nostro mercato. Tanto che questo nuovo spazio si trova nel cuore del cosiddetto “Miglio d’Oro” di Madrid, Via Velazquez n. 37.

Il nuovo spazio Polestar a Madrid



Coloro che vi passeranno d’ora in poi potranno toccare con mano cos’è una “Polestar”, nonché accedere e addirittura testare due modelli attualmente in vendita nel nostro mercato, le Polestar 2 e 3 che sono solo l’inizio di un percorso più ambizioso piano di rilascio. Ma allora perché diciamo che non è un commerciante? Ebbene è molto semplice, perché questi modelli si possono acquistare solo online così che anche i clienti più impulsivi possano acquistarliChi vorrà uscire da questo spazio con una di queste vetture in funzione dovrà formalizzare digitalmente la propria richiesta. Pertanto, secondo le parole dello stesso Stéphane Le Jouvel, amministratore delegato di Polestar Spagna, gli addetti a questi spazi “non fanno mai pressioni sui clienti affinché acquistino le loro auto né addebitano alcuna commissione per le operazioni di chiusura”. Non sono commerciali ma consulenti per capirsi.

Le Guevel è stato particolarmente orgoglioso dell’apertura del nuovo Solestar Space a Velazquez, il terzo che il brand ha aperto nel nostro Paese dopo quello di Barcellona e quello in Avenida de Burgos, sempre nella capitale e al quale presto si aggiungeranno un quarto spazio a Valencia. “Con queste aperture rafforziamo l’espansione del marchio Molestar in Spagna”ha commentato il direttore.

Polestar 3 è qui

La star della giornata è stata la prima unità della Polestar 3 arrivata nel nostro Paese e che già occupa il principale luogo espositivo in questo nuovissimo centro. È un SUV imponente, lungo 4,90 metri, ma molto personale, più lungo e aerodinamico del solito e con molto spazio interno.. Il passo di questo modello è enorme: 2,99 metri e l’assenza del tunnel centrale permette ai tre posti posteriori di essere molto spaziosi. Inoltre, la versione da esposizione è la più alta della gamma, il cosiddetto pacchetto Performance da 517 CV che offre 560 km di autonomia e comprende di serie un’ampia gamma di equipaggiamenti. COSÌ, Il suo prezzo base è di 99.500 euro, contro i 92.900 euro della Long Range Dual, la versione Access da 489 cavalli e 610 km di guida autonoma.

Accanto a questo modello, nello stesso scenario, c’è anche la Polestar 2 2024, che, dopo i suoi miglioramenti, viene offerta con trazione posteriore o integrale e con un’autonomia fino a 654 km. Entrambi possono essere visitati dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 20:00 e il sabato dalle 10:00 alle 15:00 e possono essere testati iscrivendosi a Pure Progressive Performance (polestar.com).