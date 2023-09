Pil del secondo trimestre rivisto da Eurostat

BRUXELLES, (EFE).- Il Pil dell’Eurozona è cresciuto dello 0,1% nel secondo trimestre dell’anno, due decimi in meno rispetto alla stima di agosto dell’Eurostat, a causa di una revisione al ribasso della crescita economica in Irlanda e Italia in quel periodo, secondo ai dati pubblicati dall’odierno Bureau of Community Statistics.

Non fermatevi a guardare: l’inflazione sta scendendo nell’Eurozona e nell’Unione Europea, ai livelli più bassi da febbraio 2022

nell’intera Unione Europea Il prodotto interno lordo è rimasto stabile tra aprile e giugno rispetto al trimestre precedenteCiò è in linea con le stime preliminari di Eurostat.

nel blocco, Migliorano i dati per la Polonia, il cui Pil è sceso del 2,2% anziché del 3,7%. Ciò ha compensato il peggioramento calcolato in precedenza in Irlanda, dove la crescita è stata dello 0,5% rispetto al 3,3% precedentemente stimato.

Contrasto dentro Tuttavia, il PIL irlandese ha portato a un risultato inferiore per l’Eurozona, poiché anche il PIL è diminuito Il tasso di disoccupazione italiano è stato un decimo più alto di quanto inizialmente stimato, allo 0,4%, secondo i dati destagionalizzati pubblicati giovedì da Eurostat.

dati per Il resto delle grandi potenze dell’Eurozona è rimasto invariato: il PIL tedesco è rimasto stabile dopo il calo dei due trimestri precedentiMentre la Spagna è cresciuta dello 0,4%, un decimo in meno rispetto al primo trimestre, e la Francia dello 0,5%, mezzo punto in più.

generalmente, I paesi dell’Unione Europea che hanno registrato la maggiore crescita del PIL nel secondo trimestre dell’anno sono stati Lituania (2,9%), Slovenia (1,4%) e Grecia (1,2%), mentre i cali più marcati si sono verificati nelle già citate Polonia (2,2%), Svezia (0,8%) e Austria (0,7%).

In termini di componenti del Pil, i consumi delle famiglie nella seconda metà dell’anno sono rimasti stabili sia nell’area dell’euro che nell’Unione europea rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa pubblica finale è aumentata dello 0,2% in entrambe le regioni.

Gli investimenti fissi sono aumentati dello 0,3% nell’area dell’euro e dello 0,4% nell’Unione Europea Nelle due regioni le esportazioni sono scese dello 0,7%. Le importazioni sono aumentate dello 0,1% nell’Eurozona e sono diminuite dello 0,2% nella 27esima Eurozona.

Anche se la spesa familiare non si faceva sentire Sviluppo del PILhanno contribuito alla stessa spesa pubblica lo stato dell’Eurozona (0,1 punti percentuali), nonché gli investimenti fissi (0,1 punti percentuali in entrambe le aree).

anzi, Negativo è stato il contributo del settore estero (-0,4 punti percentuali nel caso dell’eurozona e -0,3 punti nell’intera UE).

D’altro canto, Eurostat ha confermato oggi che l’occupazione è cresciuta dello 0,2% nel secondo trimestre nell’Eurozona, mentre l’aumento dell’occupazione nell’UE è stato rivisto al ribasso di un decimo, allo 0,1%.

quindi c’era, In ogni caso, c’è un rallentamento nella creazione di posti di lavoro Rispetto al primo trimestre, quando il tasso di occupazione era aumentato rispettivamente dello 0,5% e dello 0,4%.

il più grande Un aumento del numero dei lavoratori è stato registrato in Lituania, Malta e Portogallo (aumento dell’1,3% in tutti i casi)Mentre i maggiori cali sono stati osservati in Estonia (-1,5%), Romania (-0,8%) e Croazia (-0,7%), mentre il tasso di occupazione in Spagna è rimasto invariato.

EFE lpc/asa/prb