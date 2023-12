Programma completo per la stagione 2023-2024 del College Bowl

IL Stagione del College Bowl 2023-2024 E’ quasi arrivato.

Ci sono 43 partite del college in totale, a partire da sabato 16 dicembre, quando i Georgia Southern Eagles affronteranno gli Ohio Bobcats in Ciotola Myrtle Beach Si conclude lunedì 8 gennaio con Partita del campionato nazionale di playoff del college football.

Queste sono tutte partite Stagione del College Bowl 2023-2024 (Tutti gli orari sono l’ora di New York).

Programma di football universitario

Lunedì 1 gennaio

Semifinali CFP Semifinali del Rose Bowl Gioco presentato da Prudential

N. 4 Alabama contro. N. 1 Michigan

Rose Bowl (Pasadena, California)

17:00 (16:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Semifinali CFP all’Allstate Sugar Bowl

N. 3 Texas contro N. 2 Washington

Caesars Superdome (New Orleans)

20:45 (19:45 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Lunedì 8 gennaio

Partita del Campionato Nazionale CFP

Da definire vs. Da definire in seguito

Stadio NRG (Houston)

19:30 (18:30 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Piatti di Capodanno e Capodanno

Venerdì 29 dicembre

Ciotola classica in cotone Goodyear

N. 9 Missouri contro. N. 7 Stato dell’Ohio

Stadio AT&T (Arlington, Texas)

20:00 (19:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Sabato 30 dicembre

Ciotola di pesche al fil di pulcino

N. 11 Ole Miss vs. N. 10 Penn State

Stadio Mercedes-Benz (Atlanta)

12:00 (11:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola arancione Capital One

N. 6 Georgia vs. N. 5 Stato della Florida

Stadio Hard Rock (Miami Gardens, Florida)

16:00 (15:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Lunedì 1 gennaio

Ciotola Frbo Fiesta

N. 23 Libertà contro. N. 8 dell’Oregon

Stadio State Farm (Glendale, Arizona)

13:00 (12:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Programma completo della stagione del College Bowl

Sabato 16 dicembre

Ciotola Myrtle Beach

Georgia del Sud vs. Ohio

Brooks Stadium (Conway, Carolina del Sud)

11:00 (10:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola per la celebrazione del cricket

Howard contro Florida A&M

Stadio Mercedes-Benz (Atlanta)

12:00 (11:00 ora CDMX), ABC e l’app esp Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Portaerei R+L New Orleans Bull

Stato di Jacksonville vs. Louisiana

Caesars Superdome (New Orleans)

14:15 (13:15 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola di avocado dal Messico

Miami (Ohio) contro. Stato degli Appalachi

Stadio dei mutui FBC (Orlando, FL)

15:30 (14:30 ora CDMX), ABC e l’app esp Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Vaso dell’isola di Isleta nel Nuovo Messico

Stato del Nuovo Messico vs. Stato di Fresno

Stadio dell’Università (Albuquerque, Nuovo Messico)

17:45 (16:45 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola di Los Angeles

Università della California contro Stato di Boise

Parco giochi di Sophie (Inglewood, California)

19:30 (18:30 CDMX), ABC e l’app esp Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola Independence di Radiance Technologies

cal vs. Tecnologia del Texas

Stadio dell’Indipendenza (Shreveport, Louisiana)

21:15 (20:15 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Lunedì 18 dicembre

La famosa casseruola

Kentucky occidentale vs. antica sovranità

Stadio Jerry Richardson (Charlotte, Carolina del Nord)

14:30 (13:30 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Martedì 19 dicembre

Caffettiera Fresco di Scooter

Yutsa vs. Marshall

Stadio Toyota (Frisco, Texas)

21:00 (20:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Giovedì 21 dicembre

RoofClaim.com Ciotola Boca Raton

Siracusa contro Florida del sud

Stadio FAU (Boca Raton, Florida)

20:00 (19:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Venerdì 22 dicembre

Unione ipotecaria Pot Gasparilla

UCF vs. Georgia Tech

Raymond James Stadium (Tampa, Florida)

18:30 (17:30 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Sabato 23 dicembre

Ciotola di Birmingham

Duca contro Troia

Protection Stadium (Birmingham, Alabama)

12:00 (11:00 ora CDMX), ABC e l’app esp Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Vaso di camelie

Stato dell’Arkansas vs. Illinois settentrionale

Cramton Powell (Montgomery, Alabama)

12:00 (11:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Nave delle forze armate Lockheed Martin

James Madison contro forze aeree

Stadio Amon G. Carter (Fort Worth, Texas)

15:30 (14:30 ora CDMX), ABC e l’app esp Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

La famosa ciotola di patate dell’Idaho

STATO DELLA GEORGIA VS. Utah

Stadio Albertsons (Boise, Idaho)

15:30 (14:30 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

68 progetti in vaso

Sud Alabama vs. Michigan orientale

Stadio Hancock Whitney (Mobile, Alabama)

19:00 (18:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola di Las Vegas di distribuzione SRS

Utah contro. Nord Ovest

Stadio Allegiant (Las Vegas)

19:30 (18:30 CDMX), ABC e l’app esp Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola hawaiana EasyPost

Carolina costiera vs. Stato di San Jose

Complesso di atletica leggera Clarence TC Change (Honolulu)

22:30 (21:30 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Martedì 26 dicembre

Ciotola magra veloce

campo da bocce vs. Minnesota

Ford Field (Detroit)

14:00 (13:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola di prima risposta SERVPRO

Stato del Texas contro riso

Stadio Gerald J. Ford (Dallas)

16:30 (16:30 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Pentola a prezzo garantito

Kansas contro UNLV

Campo d’inseguimento (Fenice)

21:00 (20:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Mercoledì 27 dicembre

Ciotola militare offerta da GoBowling.com

Virginia Tech contro Tulane

Stadio commemorativo del Corpo dei Marines (Annapolis, Maryland)

14:00 (13:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola di maionese Duke

Carolina del Nord contro Virginia dell’ovest

Stadio Bank of America (Charlotte, Carolina del Nord)

16:30 (16:30 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola natalizia DirecTV

Louisville vs. Università della California del Sud

Petco Park (San Diego)

20:00 (19:00 ora CDMX)

Legge fiscale Texas Bowl

Texas A&M contro. Stato dell’Oklahoma

Stadio NRG (Houston)

21:00 (20:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Giovedì 28 dicembre

Ciotola per wasabi Fenway

SMU contro. Boston College

Fenway Park (Boston)

11:00 (10:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola gessata Bad Boy Mowers

Rutgers contro Miami

Yankee Stadium (New York)

14:15 (13:15 ora CDMX) esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola per crostate pop

Stato NC vs. Stato del Kansas

Camping World Stadium (Orlando, Florida)

17:45 (16:45 ora CDMX) esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola Valero Alamo

Arizona vs. Oklahoma

Alamodome (San Antonio)

21:15 (20:15 ora CDMX) esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Venerdì 29 dicembre 29

Vaso per coccodrilli TaxSlayer

Clemson vs. Kentucky

Stadio Everbank (Jacksonville, Florida)

12:00 (11:00 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Tony la Palla del Sole della Tigre

Notre Dame contro Oregon

Stadio Sun Bowl (El Paso, Texas)

14:00 (13:00 ora CDMX)

Ciotola Liberty di AutoZone

Memphis contro Iowa

Simmons Bank Liberty Stadium (Memphis, Tennessee)

15:30 (14:30 ora CDMX), esp E il Applicazione ESPN Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Sabato 30 dicembre

Ciotola TransPerfect Music City

Ramato vs. Maryland

Nissan Stadium (Nashville, Tennessee)

14:00 (13:00 CDMX), ABC e app esp Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Sgabello da bar Sport Arizona Bowl

Toledo contro Wyoming

Stadio dell’Arizona (Tucson, Arizona)

16:30 (15:30 ora CDMX)

Lunedì 1 gennaio

Ciotola della vera ricerca

Wisconsin vs. LSU

Raymond James Stadium (Tampa, Florida)

12:00 (11:00 ora CDMX), ESPN2 E l’applicazione esp Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina

Ciotola di agrumi per formaggio

Iowa contro Tennessee

Camping World Stadium (Orlando, Florida)

13:00 (12:00 CDMX), ABC e app esp Negli Stati Uniti | stella+ In Messico e in America Latina