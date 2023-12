I Marines scambiano Jared Kelenic con i Braves

I Braves stanno acquisendo l’esterno Jared Kelenic, l’esterno sinistro Marco Gonzalez e la prima base Evan White da Seattle in cambio dei lanciatori destri Jackson Cowar e Cole Phillips.

NASHVILLE – Gli Atlanta Braves hanno acquisito domenica l’esterno Jared Kelenic, Marco Gonzalez e la prima base Evan White dai Seattle Mariners in cambio dei lanciatori destri Jackson Cowar e Cole Phillips, iniziando gli incontri invernali con un accordo in contanti. Dai Mariners, che hanno dato ai Braves un esterno ad alto potenziale.

Lo scambio, che rappresenta la seconda epurazione dei Veterans dopo aver mandato la terza base Eugenio Suarez agli Arizona Diamondbacks all’inizio di questo inverno, fornirà a Seattle una notevole quantità di denaro garantito per il futuro. Mentre i Mariners includevano una somma di denaro non rivelata nell’accordo, a White e Gonzalez spettano 29 milioni di dollari.

Jared Kelenic ha segnato .253/.327/.419 con 11 fuoricampo e 49 RBI in 105 partite nel 2023 con i Mariners. Foto AP/Tony Gutierrez

I Braves, alla ricerca di un esterno sinistro e di un aiuto esterno, erano disposti a pagare per Kelenic, 24 anni, che ha mostrato lampi di grandezza e si inserirà in una formazione che quest’anno ha raggiunto .501, il record più alto della major league. Storia della lega. Kelenic ha segnato .253/.327/.419 con 11 fuoricampo e 49 RBI in 105 partite, perdendo molto tempo dopo essersi rotto un piede quando ha calciato il refrigeratore d’acqua per la frustrazione dopo un colpo.

ESPN+ in spagnolo LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLB, UFC, boxe, migliaia di eventi dal vivo, serie originali esclusive e molto altro. Iscriviti qui

Kelenic è stato l’ultimo giocatore rimasto dello scambio di successo del 2018 che ha portato Edwin Diaz e il secondo base Robinson Cano ai New York Mets. Kelenic, uno dei primi cinque talenti nel baseball, ha un potere straordinario (ha segnato un fuoricampo di 482 piedi al Wrigley Field quest’anno), ma ha faticato a connettersi, segnando 132 fuoricampo in 416 RBI a partita. 2023. Con poco meno di due anni di servizio, Kelenic non diventerà libero arbitrio fino a dopo la stagione 2028.

Gonzalez, 31 anni, sta uscendo da un intervento chirurgico per alleviare un problema nervoso al braccio. Un titolare affidabile nelle stagioni precedenti, quest’anno è andato 4-1 con una ERA di 5,22 in 50 inning su 10 partenze prima che un infortunio lo mettesse da parte e alla fine lo portasse all’azione. Guadagnerà 12 milioni di dollari nel 2024 e avrà un’opzione di 15 milioni di dollari per il 2025.

I Mariners hanno firmato con White un contratto di sei anni da 24 milioni di dollari prima del suo debutto in Major League nel 2020. White ha faticato nella sua stagione da rookie mentre giocava in prima base a tempo pieno e ha perso il lavoro contro Ty France nel 2021, colpendo .165/.235 . /.308 con 10 fuoricampo e 35 RBI in 84 partite combinate nelle sue due stagioni di major league. Gli infortuni lo hanno afflitto nelle ultime due stagioni in Triple A, e gli sono dovuti 15 milioni di dollari nelle prossime due stagioni, con un buyout di 2 milioni di dollari nel 2026 nella prima delle tre opzioni ora disponibili per i Braves.

Porta ESPN ovunque Se vuoi ottenere le migliori informazioni dal mondo dello sport, scarica subito l’applicazione.

espn.com/app »

La perdita di Gonzalez, White e Suarez (che sta guadagnando 11 milioni di dollari in questa stagione) spinge il libro paga dei Mariners nella fascia dei 110 milioni di dollari, che è ben al di sotto dei 137 milioni di dollari del giorno di apertura della scorsa stagione. Seattle, che ha vinto 88 partite quest’anno e ha terminato una partita prima della postseason, potrebbe colpire il mercato degli scambi o dei free agent per completare un attacco che ha perso anche l’esterno destro Teoscar Hernandez in free agency.

“Voglio ringraziare Marco, JK ed Evan per il loro contributo al club”, ha dichiarato in una nota il presidente delle operazioni di baseball dei Mariners, Jerry Dipoto. “Tutti e tre hanno svolto ruoli chiave in diverse fasi della nostra crescita nelle ultime stagioni. Mentre continuiamo a lavorare in questa offseason con l’obiettivo di migliorare la nostra squadra per il 2024 e oltre, crediamo nell’aggiunta di Jackson Cowar e Cole Phillips come Bene, la flessibilità del personale e dei salari fornita stasera ci avvicinerà a questo obiettivo.

Phillips, 20 anni, è stato selezionato da Atlanta nel secondo round del draft 2022 dopo aver subito un intervento chirurgico a Tommy John ad aprile. Deve ancora lanciare come professionista, ma gli scout lo vedono come un grande braccio con una palla veloce e una buona palla sfondante.

Cowar, 27 anni, è stata una scelta al primo turno dei Kansas City Royals nel 2018 e ha registrato un’ERA di 9,12 in tre stagioni con i Royals, segnando 75, camminando 51 e concedendo 15 in 74 inning della Major League. È stato ceduto ai Braves il 17 novembre per il destro Kyle Wright.