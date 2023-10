Pulisci il forno mentre dormi con questo strano trucco

07/10/2023 alle 15:03 CEST







Le faccende domestiche possono essere noiose, soprattutto quando si tratta di faccende domestiche Pulisci elettrodomestici complessi come un forno. Nel forno si accumula il grasso che rimane attaccato alle sue pareti e può bruciare nuovamente durante le cotture successive, alterando il gusto e l’aroma dei cibi.





Negli ultimi anni sono emersi nuovi sviluppi e trucchi per rendere la pulizia di questo dispositivo molto più semplice. In effetti, recentemente è diventato virale un trucco con cui puoi fare proprio questo Pulisci il forno durante la notteMentre dormi, senza fatica.

In questo caso, Non hai bisogno di prodotti chimici per la puliziaQuindi questo trucco è sicuro per la nostra salute e per l’ambiente. Naturalmente, ricordatevi di coprire le mani con i guanti per proteggere la pelle ed evitare allergie.

Per pulire il forno con questo trucco vi serve Bicarbonato di sodio, aceto bianco, un panno, una bottiglia spray e contenitori per alimenti. Questi ingredienti vengono spesso utilizzati per pulire la casa, quindi probabilmente li hai a portata di mano e, in caso contrario, sono facili da trovare al supermercato.





La prima cosa che dovresti fare è Rimuovere vassoi e ripiani Lasciali nel lavandino con acqua calda. Quindi, prendi una ciotola e aggiungila Due cucchiai di bicarbonato di sodio Impastate con un po’ d’acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo. Quando l’impasto sarà formato, posizionatelo all’interno del forno. Rimuovere quindi l’acqua in eccesso dalle teglie e dalle griglie e applicare la stessa pasta.

Una volta preparato il tutto, senza toccarlo, lasciatelo acceso nel forno spento per diverse ore. Dopo, Inumidisci la spugnetta e usala per rimuovere poco a poco la pasta.. Infine, spruzzane un po’ aceto bianco Con acqua e poi rimuoverlo con uno straccio e un panno.