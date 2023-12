Quanto vale il terzo premio della lotteria di Natale?

Si festeggia venerdì 22 dicembre a Teatro Reale di Madrid Uno degli eventi più attesi dell’anno. Lui Estrazione straordinaria della lotteria di Natale Radunerà milioni di spagnoli davanti alla televisione e accanto alla radio, in attesa di un po’ di gioia. Sperano, questa volta, di sentire il loro pezzo, che suonano sempre o che hanno comprato per caso quest’anno, tra quelli cantati dai bambini di San Ildefonso.

Quanto vale la decima serie e la serie con il terzo premio della Lotteria di Natale?

Quest’anno viene distribuita la Lotteria di Natale Premi per un valore di 2.590 milioni di euro, 70 milioni di euro in più rispetto al 2022. Quest’anno verrà assegnato il terzo premio per l’estrazione eccezionale 500.000 euro a serie. Ciò significa che Per ogni decima giocata puoi vincere 50.000€.

Si avvicina, centinaia e arriva per il terzo premio della Lotteria di Natale

Chi non ha vinto il terzo premio ma è rimasto vicino non se ne andrà a mani vuote, ma prenderà un piccolo pizzicotto:

– Numero prima o dopo il terzo premio: 960 euro al decimo.

– Quattro, tre e due sono gli ultimi numeri uguali e disposti in modo uniforme: 100 euro per il decimo.

– centinaia: 100 euro per il decimo.

Quanto devo pagare all’erario se vinco il terzo premio?

Va tenuto presente che non riceveremo l’intero premio se saremo i fortunati vincitori del terzo premio. Il Ministero del Tesoro applica una riduzione del 20% per i premi di valore superiore a 40.000 euro. Perciò I primi 40mila euro sono esentasse.

Ciò significa che il decimo vincitore del terzo premio, Verranno tassati solo 10mila euro (I primi 40.000 sono esenti), poiché su di loro verrà imposta una tassa del 20%. Il vincitore può mantenere 48.000 euro (40.000 + 8.000) e ce l’ha il Ministero del Tesoro 2000 euro.

Quanti altri premi della lotteria hai?

