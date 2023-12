Lotteria di Natale 2023, Estrazione in diretta: “El Gordo” e tutti i premi di oggi in diretta

Ogni spagnolo spende 71,67 euro alla lotteria di Natale

Quest’anno, nel 2023, ogni spagnolo spenderà in media 71,67 euro per l’acquisto delle decime Per l’estrazione straordinaria della Lotteria di Natale che si terrà venerdì 22 dicembre, rispetto ai 69,36 euro dell’anno precedente, secondo il dato di ripartizione per residente dell’Azienda Lotterie e Scommesse di Stato (LAE).

Questo importo è Stimato poiché i dati saranno definitivi una volta ricevuti i resi di biglietti invenduti durante questa tradizionale campagna di sorteggio.

In questo modo, più di 71 euro spesi per persona corrispondono alle stime di vendita effettuate da LAE al momento dell’invio dei biglietti alle amministrazioni della lotteria, Anche se poi c’è sempre una parte delle decime che rimane invenduta.

Per regione, è la comunità autonoma che dovrebbe aver speso la maggior parte della popolazione quest’anno Castiglia e Leon con una media di 113,53 euro. Seguono La Rioja (108,4 euro), Asturie (107,37 euro), Aragona (96,64 euro), Cantabria (94,52 euro), Paesi Baschi (82,11 euro), Comunità di Madrid (81,44 euro), Castiglia-La Mancia. (80,96 €), Comunità Valenciana (80,31 €), Galizia (75,46 €).