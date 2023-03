Il 28 marzo Lady Gaga, il cui nome ufficiale è Stefani Joanne Angelina Germanotta, compie 37 anni. Per molti anni, Gaga ha eccelso nel campo della musica. Tuttavia, negli ultimi anni si è avventurato nell’industria cinematografica.

Come parte del suo compleanno, condividiamo con voi quanto vale Lady Gaga e come l’ha ottenuta.

Questo è l’enorme patrimonio netto della 37enne Lady Gaga

Secondo il portale Celebrity Net Worth, Lady Gaga ha un patrimonio netto di $ 320 milioni. Gaga ha iniziato la sua carriera come scenetta e interprete musicale nell’East Village di New York.

Ha lottato per diversi anni, ma è entrata nell’industria musicale intorno al 2005, registrando il suo album di debutto e scrivendo canzoni per altri artisti, tra cui Britney Spears, Fergie e le Pussycat Dolls. L’uscita del suo album di debutto, The Fame, e in particolare il primo singolo di Just Dance, l’ha messa sul radar.

Ora, Gaga è meglio conosciuto come produttore discografico, attivista sociale, stilista, attrice, cantautrice, imprenditore, filantropo, artista musicale, produttore cinematografico e produttore televisivo.

Negli ultimi anni, Lady Gaga ha guadagnato tra i 30 e i 40 milioni di dollari. La maggior parte di questo reddito proviene dai suoi tour e tour Residenza redditizia a Las Vegas. Secondo Celebrity Net Worth, Solo nel 2012, Gaga ha guadagnato oltre $ 80 milioni attraverso vendite di album, tour, sponsorizzazioni e altro. In un anno “normale” guadagna circa 40 milioni di dollari.

Tra giugno 2018 e giugno 2019, ha guadagnato $ 39,5 milioni. Ha guadagnato $ 38 milioni tra giugno 2019 e giugno 2020. Anche se Gaga ha dovuto cancellare gli ultimi 10 spettacoli del suo Joanne World Tour, ha incassato 95 milioni di dollari.

Inoltre, si è avventurato nel cinema, partecipando a film come “È nata una stella” e “House of Gucci” E “Joker: Folie à Deux”, Il film che sta girando in cui interpreterà Harley Quinn.

Secondo il portale stesso, Gaga vive in una tenuta di sei acri da 22,5 milioni di dollari che si affaccia sull’Oceano Pacifico a Malibu, che ha acquistato nel 2014. Nell’agosto 2016, Lady Gaga ha acquistato l’ex casa di Frank Zappa a Los Angeles. Alla fine del 2021, Gaga ha venduto la casa alla figlia di Mick Jagger, Lizzie Jagger, per 6,5 milioni di dollari.