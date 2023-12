Real Madrid: i conti di Miguel Gutierrez

SMancano solo pochi giorni Mercato invernale Il nome Miguel Gutierrez sarà uno dei nomi più attraenti in vetrina. Lui Indietro mancino È una delle sensazioni della stagione nella rosa di Michel Super Girona.

La prestazione del Miguel È incredibile, e se a questo aggiungiamo un'esibizione al Montjuc contro il Barcellona che ha fatto il giro del mondo, è comprensibile Media Premiere bussa alla porta Per un giovane talento di 22 anni che ha sfondato la porta. Lui è uno dei giocatori moderni e sono due i club che pensano al futuro del loro gioiello: Girona e Real Madrid.

I romanzi di Miguel Gutierrez sono molto chiari. Il giocatore ha una condizione di risoluzione 35 milioni di euro Nel contratto di cinque stagioni (fino a giugno 2027) che ha firmato Girona Nell'estate del 2022. Un trasferimento grazie al quale è entrato a Madrid Cinque milioni di euro, 50% Dei diritti del suo giovane giocatore. Inoltre, il Club Bianco ha prenotato Molte opzioni di acquisto annuale E un Diritto di prelazione Nel caso Girona Vorrei spostarlo. Le opzioni di acquisto a Madrid sono 8 milioni la prossima estate, 9 chilogrammi nel 2024 e 10 nel 2025.

Miguel Gutierrez: “Non è un caso che siamo al top”

La verità è che qualsiasi scenario che guardi oltre la prossima estate non è realistico perché è molto difficile, se non impossibile Miguel Gutiérrez Continua Girona Prossima stagione. Le sue proiezioni, età e condizioni Lo hanno messo nella porta di molte squadre, con Arsenale Sul “palo” per i servizi di un calciatore.

Qual è la posizione di Girona?

E' possibile che il club catalano trovi un accordo per cederlo Miguel Gutiérrez Dovrai solo informarti Real Madrid. La squadra bianca non avrà diritto di voto in questo accordo e potrà solo farlo Abbina l'offerta (Diritto di prelazione) per evitare che l'ex calciatore delle giovanili gli sfugga di mano. Ma l’idea di partire adesso, a gennaio, non viene in mente al giocatore (“impossibile”, come dice chi gli sta intorno). È felice a GironaVuole finire quello che ha iniziato, lottare per gli obiettivi ambiziosi che si è prefissato e avviare un progetto dall'inizio della stagione e non a metà stagione.

Ciò complica ulteriormente la possibilità che se ne vada adesso, ed è quello che è successo Girona Potrebbe interessargli economicamente perché guadagnerebbe di più (prenderebbe la metà del bonifico) che se lo avesse fatto Madrid Lo compra di nuovo e paga Otto milioni Ha firmato per il 2024. Ciò che è possibile è questo Il trasporto può essere lasciato chiuso In questo mercato invernale e quello Miguel stato in Girona Fino alla fine della stagione. Un grosso problema per il club catalano Matematicamente vincerò anch'io Perché preserverebbe uno dei pilastri della “macchina” che Michel ha costruito alla ricerca dell’Europa (con le ricompense aggiuntive che ciò comporta).

Qual è la posizione del Real Madrid?

Lui Real Madrid La mano e il piede sono legati nella custodia Girona Ha deciso di vendere il giocatore a gennaio. Avrai solo la possibilità di abbinare l'offerta, cosa che non sarà possibile. Se Miguel non dovesse partire a gennaio si profila la possibilità di riacquistarlo per otto milioni. in linea di principio, Il terzino non rientra nei piani futuri del Real Madriddi cui fa parte Mendy (il suo contratto scade nel 2025), Fran Garcia Indica Alphonso Davies come ungherese per il lavoro. Tuttavia, da qui a giugno tutto può succedere e cambiare. Di più sì Miguel Gutiérrez Continua la sua inarrestabile caduta.

Ciò che il Real Madrid non può fare è riacquistarlo per rivenderlo. Sarebbe un'opzione interessante dal punto di vista economico perché il Real pagherebbe otto milioni e lo cederebbe a molti più soldi Senza dover distribuire il 50% con Girona(Questo è successo con Achraf e la sua cessione all'Inter, ma il terzino era in prestito al Dortmund). Ma questa doppia operazione non potrà più essere fatta nello stesso mercato, in questo caso quello estivo. Dovrà tenerlo e rivenderlo nel prossimo mercato.. Un’opzione impraticabile per molte ragioni.

Cosa può fare? Real Madrid Lui è Riacquistalo e impostalo. In questo modo ti riprenderai Controllo completo del giocatore Per tenerlo o venderlo senza problemi o restrizioni nella stagione successiva.