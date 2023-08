Rettegui debutta con il doppio secolo in Coppa Italia «Diario La Capital de Mar del Plata

Il centravanti Matteo Redegui ha segnato due gol con il Genoa al suo debutto ufficiale nel calcio italiano e ha assistito nella vittoria per 4-3 sul Modena nel primo turno di Coppa Italia.

Il 24enne attaccante del Buenos Aires, che gioca per il prescelto “Assuro”, ha impiegato solo 30 secondi per segnare per Genos.

L’ex giocatore del Tigre e del Boca Juniors si è presentato in area di gara, collegando un cross dal settore destro e segnando la prima occasione da rete per gli uomini guidati dall’attaccante Alberto Gilardino.

Quindi, come riportato dal sito “Soccerway”, il marcatore ha sparato un tiro a circa 12 minuti dall’inizio del secondo periodo per convertire il quarto e ultimo gol per la squadra vincente.

Retegui, ceduto dal Tigre per quasi 15 milioni di euro in questo mercato, ha regalato una prestazione clamorosa all’esordio con i “rossoblu” del cast genovese.

L’attaccante non solo ha sfiorato la sua prima vittoria dagli spogliatoi, ma ha anche saputo buttarsi sulle fasce, ha saputo giocare senza palla e ha avuto tante occasioni per gridare in questa partita allo Stadio Comunale Luigi Ferraris.

Infatti, dopo 15 minuti, l’attaccante, con indosso il numero 19, ha colpito dopo un calcio d’angolo con un tiro brillante che ha richiesto una risposta brillante dal portiere rivale Ricardo Cagno.

Nella ripresa, poco prima di essere sostituito da Massimo Cotta (St. 33′), Redegui manda a lato un tiro che finisce di poco a lato vicino al palo sinistro.

e 6 m. In quella seconda divisione, l’ex giocatore del Tigre ha assistito l’islandese Albert Gudmunsson, che è stato il terzo gol del Genoa, in cui il difensore messicano Johan Vázquez (ex Pumas UNAM) ha segnato il secondo gol (Pt. 47m.).

In un’altra partita del primo turno, il Bologna ha battuto il Cesena 2-0 su assist del centrocampista Nicolas Dominguez (ex Velez). L’Udinese ha battuto il Catanzaro 4-1 e il Frosinone ha fatto lo stesso con il Pisa, ma 1-0.

Domani si giocheranno le seguenti partite: Pari-Parma, Empoli-Citatella, Hellas Verona-Ascoli e Cagliari-Palermo.

Domenica, intanto, saranno ammonite Lecce-Como, Salernitana-Ternana, Cosenza-Sassuolo e Monza-Reggiana.

Lunedì, infine, si misureranno Cremonese-Crotone, Sampdoria-Sutirol, Spezia-Venezia e Torino-Ferralpi Salò.