Sessioni ed esposizioni a SCTE 2022

All’inizio della settimana, CableLabs ospita un file Forum dei membri di Expo Nential CableLabsQuesto è un programma solo su invito per lunedì 19 settembre.

In linea con il tema di quest’anno “Creare possibilità illimitate”, sessioni Forum d’arte autunnale Prende il via anche lunedì sera, con gli esperti che si riuniscono per discutere l’innovazione e mostrare le tecnologie e le soluzioni attuali e future che stanno aiutando a guidare la piattaforma 10G del settore e a sviluppare le sue basi tecnologiche.

Più di 125 articoli sono stati selezionati e classificati in quasi 60 sessioni solide in 13 categorie, tra cui tre nuove tracce: Intelligenza Artificiale e Machine learning, DevOps e Agile, sviluppo software, automazione e strumenti.

Martedì mattina, 20 settembre, Presidente e Amministratore Delegato di SCTE, Mark Dzuban, Prepara il terreno per una sessione plenaria di apertura che fornirà una panoramica dello stato del settore e delle tecnologie che lo guidano.

Phil McKinneyPresidente e amministratore delegato di cavo labaccoglie i co-presidenti della mostra, il Presidente e CEO di Cavo Comcast, David Watsone Michael Fries, vicepresidente e CEO di Liberty Global, per chiacchierare ed esplorare una visione per il futuro e come la tecnologia e la rete si collegheranno.

Charlie Hearn, Head of Technology, Product and Experience (TPX) di Comcast Cable, fornirà informazioni dettagliate su come le piattaforme di settore di livello mondiale continuano a migliorare le esperienze dei clienti in tutto il mondo.

