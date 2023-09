Si è concluso in Italia un evento nazionale dedicato alle persone con disabilità

In un messaggio per l’evento pubblicato sul sito ufficiale del Presidente della Repubblica, il Presidente dello Stato Sergio Mattarella ha affermato che l’iniziativa invita ad una riflessione sullo “stato di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone”. con difetti.”

Il Presidente ha definito Expo Aid 2023 “uno strumento utile per dare voce alle tante donne e uomini che chiedono di vivere, studiare, lavorare e viaggiare in condizioni di uguaglianza e uguaglianza, con la stessa libertà e dignità universalmente riconosciute. Dichiarazione dei Diritti Umani per ogni individuo fin dalla nascita.

I principi contenuti nella citata Convenzione Onu «costituiscono pietre miliari ed elementi integranti del diritto nazionale», ha rilevato, «in conformità con la nostra Costituzione, che promuove l’uguaglianza, l’inclusione e il pieno godimento dei diritti fondamentali da parte di tutte le persone, indipendentemente dalla loro situazione, “ha sottolineato.

Ha riconosciuto, tuttavia, che “la sola affermazione dei principi non è sufficiente per rimuovere le barriere di natura culturale che ancora si frappongono al pieno godimento di tali diritti”.

In questo senso “richiede uno sforzo collettivo in cui le organizzazioni guidino un cambiamento di cui tutti siano protagonisti. Sono necessarie risorse finanziarie adeguate e sforzi di sensibilizzazione e formazione, rivolti in particolare ai giovani, sui temi della disabilità, della non discriminazione e dell’inclusione.”

L’evento è stato promosso dal Ministro italiano per la Disabilità Alessandra Locatelli in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla situazione delle persone con limitazioni fisiche, mentali, intellettive o emotive croniche e prevedeva seminari, attività sportive e ricreative.

Ha avuto il sostegno e la presenza di organizzazioni nazionali legate a questo tema, come Allegro Materato, Sociedad Cooperativa de Arte y Libro, Azomusica, Cooperativa Centro 21, Club Albino Italiano, Cooperativa Nuevo Horizonte e Associazione Growing Together.

Gli argomenti chiave discussi nel forum includevano salute e benessere sociale, trattamento dei disturbi dello sviluppo neurologico, inclusione della forza lavoro, nonché accesso universale allo sport, alla cultura e al turismo a beneficio delle persone con disabilità.

ro/ort