Snapdragon 8 Gen 2, 256 GB e 8400 mAh

Il Black Friday 2023 ci lascia con veri affari Che non puoi perderti se devi rinnovare il tuo cellulare, le tue cuffie wireless o il tuo tablet. Restiamo su quest’ultimo esempio per parlarvi dello show in cui è protagonista SamsungGalaxy Tab S9, uno dei migliori tablet Android sul mercato. La versione WiFi da 256 GB costa invece 1.019 euro Potete acquistarlo su Amazon a soli 799 euro.

Per ottenere questo tablet Samsung molto potente a questo prezzo, devi solo fare questo Applica buono sconto da 100€ Disponibile in negozio. Da questa parte, Risparmierai un totale di 220€ E riceverai un Galaxy Tab S9 Il suo prezzo storico più basso. Abbiamo analizzato il mercato per scoprire che nessun altro negozio corrisponde al prezzo di Amazon. Il prezzo di questo tablet Samsung è di 899 euro In MediaMarket, A El Corte Inglés E Nel negozio online Samsung.

Il Samsung Galaxy Tab S9 è un tablet che ti regalerà una delle migliori esperienze sul mercato. lui ha La forza di resistere Grazie a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, a Lo schermo AMOLED ti fa innamorare Per la sua qualità e Batteria di grandi dimensioni con capacità di 8400 mAh. Inoltre, ti garantiamo che ti aspettano 5 anni di aggiornamenti. Se vuoi conoscere altre offerte come questa, segui le migliori offerte live del Black Friday di Amazon.

Acquista il Samsung Galaxy Tab S9 a 220€ in meno

Nella scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S9 brilla particolarmente il processore Snapdragon 8 Gen 2, perché è ciò che ti semplifica le cose Usa il tuo tablet per eseguire qualsiasi applicazione. Con il Galaxy Tab S9 puoi cercare informazioni nel browser, giocare ai giochi più avanzati, esercitarti nel disegno digitale, modificare foto o guardare film nel modo più fluido possibile. Viene fornito con la S Penuna penna da cui puoi ottenere di più.

Il Samsung Galaxy Tab S9 in vendita è quello con connettività WiFi e 256GB di memoria, sufficienti per installare tutte le app di cui hai bisogno. Viene con Un’interfaccia UI 5.1.1 basata sul sistema operativo Android 13Ma la cosa migliore è che ha confermato 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. È senza dubbio un tablet con il quale potrete garantirvi la migliore esperienza per molti anni.

Uno degli altri gioielli di questo tablet è il suo schermo AMOLED da 11 pollici Dimensioni e risoluzione FullHD+ e la sua frequenza di aggiornamento 120 Hz. È uno schermo che trasmette immagini di alta qualità sia in termini di nitidezza, riproduzione dei colori o morbidezza. Inoltre, è accompagnata 4 altoparlanti Dolby Atmos Che emette un suono di alta qualità. Si tratta quindi di un ottimo tablet per guardare contenuti multimediali.

Con il Samsung Galaxy Tab S9 ottieni anche un tablet che puoi portare a lezione o al lavoro senza paura di rimanere senza batteria. Il tuo sì Capacità: 8.400 mAhÈ sufficiente fornirti a Una giornata intera di autonomiaE anche di più. Inoltre, supporta Ricarica rapida da 45 WQuindi si carica completamente in circa 2 ore. Caricabatterie non incluso, ma è possibile acquistare il modello ufficiale Su Amazon a circa 28 euro.

Fai attenzione, puoi utilizzare il tuo Galaxy Tab S9 anche per scattare foto e partecipare a videochiamate. Ecco perché ha perso Fotocamera posteriore da 13MP E uno Frontale 12 megapixel. Infine, vorrei menzionare che ha un ottimo design che lo rende molto comodo da usare e trasportare. Ha uno spessore di soli 5,9 mm e pesa 500 g, e noterai che lo è Molto sottile e leggero.

L’esperienza offerta dal Samsung Galaxy Tab S9 è molto buona, al livello che ci si aspetta da un tablet di fascia alta. Ricordiamo che in questo momento ha il suo prezzo storico più basso, Non è normale trovarlo così economico. Quindi, se vuoi ottenerlo, ora è il momento migliore A soli 799 euro su Amazon.

