Sono stati rivelati i requisiti minimi per la versione PC di Redfall

Bethesda ha rivelato i requisiti minimi per la versione PC di Redfall.

pagina su Steam Aggiornato con queste informazioni, conferma anche un dettaglio che non piacerà molto agli utenti che intendono giocare a Redfall su PC: il gioco utilizzerà il sistema antipirateria di Denuvo, che è stato deprecato per l’impatto che può avere sulle prestazioni.

È interessante notare che al momento i requisiti raccomandati non sono stati annunciati. Tuttavia, la linea di fondo è molto simile a Deathloop e la tecnologia è molto simile, quindi non dovrebbe essere troppo diversa dal precedente titolo di Arkane.

Redfall sarà pubblicato il prossimo 2 maggio e avrà versioni per Xbox Series X/S e PC. Trattandosi di un titolo Microsoft first party, sarà incluso dallo stesso giorno di lancio anche nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Ecco l’elenco con i requisiti minimi per la versione PC di Redfall: