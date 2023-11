The Last of Us Part 2 Remastered ha già una data di uscita e un primo trailer

Infine, come di solito accade quando… Segreto con suoni Dopotutto, dura molto a lungo nel mondo dei videogiochi Qualcosa sta trapelando. Se stamattina sono trapelate diverse fonti c’è The Last of Us Parte 2 – RimasterizzatoE ora uno di loro Dimensioni del gioco PlayStationHo fatto saltare il coniglio attraverso il filtro Data di uscita e persino il trailer Di questa rimasterizzazione, che arriverà 19 gennaio 2024. Questa nuova versione del gioco Naughty Dog non avrà, secondo la fuga di notizie, solo Miglioramenti tecnici, ma anche con nuove modalità di gioco. Puoi vedere il Trailer sotto queste righeChe si sta già diffondendo a macchia d’olio su Internet.

BREAKING: The Last of Us Remastered Part 2 verrà lanciato il 19 gennaio 2024 per P55 Guarda il trailer ufficiale qui sotto che include un elenco di informazioni rilasciate stasera da Insider Gaming @InsiderGamingIG#TLOU #TLOU2 pic.twitter.com/nYD3OCHXwz– HBO LAST OF US – Pagina fan (@TLOUCD) 17 novembre 2023

La descrizione che danno del gioco lo afferma Dopo miglioramenti tecniciconcentrandosi sulla sezione visiva, sui tempi di caricamento e sull’integrazione con le funzioni tattili del DualSense:

Molti miglioramenti visivi che daranno vita al “mondo bello e pericoloso”.

I miglioramenti delle prestazioni ti consentono di giocare con una risoluzione 4K.

Tempi di caricamento migliorati.

Integrazione completa con DualSense.

È inclusa anche la filtrazione Il fatto che ci sarà una nuova modalità di gioco, Irreversibile. Questa situazione ci plasmerà Sopravvivi completando incontri casuali giocare con Personalità diversealcuni di loro sono nuovi di zecca e tutti ce l’hanno Le sue caratteristiche speciali. In questa situazione, secondo le informazioni dettagliate, Luoghi caratteristici Del seguito, tutti con “Tese battaglie tra leader” Aspettando la fine.

L’aggiunta di più contenuti, TLOU Part 2 Remastered lo consentirà Gioca a tre livelli trascurati Anche se resta inteso che non si tratterà di copie definitive, in quanto non complete. Ciò aumenta la possibilità Gioca con i commenti degli sviluppatoriLa traccia dei commenti del regista è stata attivata secondo la descrizione trapelata. Ma non è tutto, perché ci sarà anche Modalità musica, chitarra libera Il che, come detto, fornirà potenzialità Suonare strumenti diversi.

E, ultimo ma non meno importante, la fuga di notizie suggerisce che ci sarà Skin per armi Anche da Ellie e Abby Nuovi aspetti Sbloccabile per i personaggi.

È chiaro però Filtrazione solidaSony non ha ancora confermato tutte queste informazioni, che presumiamo avverranno presto data l’entità del problema una perdita.