Trasformazione nelle imprese familiari | un lavoro

Cambiano le imprese e anche le famiglie. Non sorprende quindi che le nuove generazioni di imprese familiari, di solito nella seconda e terza linea di successione, vogliano lasciare il segno. Queste generazioni si sono formate nelle migliori università nazionali e internazionali, hanno viaggiato e conoscono le lingue, cosa che non sempre accadeva con le generazioni precedenti, spiega Fernando Vasquez, Partner responsabile di Deloitte Family Business. Pertanto, è sempre più frequente che non vogliano continuare l’attività di famiglia, che generalmente interessa settori tradizionali e in declino, e preferiscano venderla per creare strutture ereditarie con il capitale acquisito, secondo Cristina Cruz, direttrice del Centro per la Famiglie imprenditoriali presso l’IE University, tramite una società di investimento o Ufficio familiare. Secondo lui si tratta di un cambio di paradigma, una tendenza confermata anche dal CEO di Alantra Investment Banking Javier García Palencia.

Perché, come sottolinea Vasquez, le nuove generazioni hanno meno avversione a investire in prodotti finanziari complessi, e sono anche meno avverse a cedere una percentuale del capitale ai fondi di investimento, che sono stati gli acquirenti più attivi negli ultimi anni. “Anche se vendono le loro aziende, le famiglie continuano a creare molto valore, ma non lo fanno più attraverso le imprese familiari”, afferma il professor Cruz. Questo perché i giovani vogliono risultati immediati, ritiene García Palencia, oltre ad investire in nuovi settori che emergono con la trasformazione economica. “Non vogliono fare quello che hanno fatto i loro genitori”, sottolinea. Fa l’esempio di un gruppo che lasciò l’azienda cartaria di famiglia e il rampollo degli anni ’30 fondò una holding dalla quale gestiva un’azienda manifatturiera. L’ostello Che sta avendo molto successo.

Le iniziative per vendere le imprese familiari sono a buon punto. Dopo che le operazioni sono state paralizzate dagli alti tassi di interesse, i gruppi familiari sono ora tornati a scambiare libri di vendita sul mercato, secondo un rappresentante di Elantra. Sebbene l’aumento dei tassi d’interesse abbia portato ad un indebolimento dell’interesse all’acquisto da parte dei fondi di investimento, il fatto è che questa tendenza è stata più pronunciata nelle operazioni con un valore superiore a 1.000 milioni di euro che in operazioni con un valore inferiore a 1.000 milioni di euro. 1.000 milioni, cioè qui si trova la maggior parte delle imprese familiari, spiega. Fernando Vázquez. L’esperto di Deloitte prevede che le operazioni per questo tipo di società subiranno un’accelerazione durante l’ultima parte dell’anno e per tutto il 2024. Garcia Palencia indica infatti che il mercato dei finanziamenti ha iniziato a riattivarsi.

C’è fame e voglia di mangiare: la convivenza di due o tre generazioni nelle imprese familiari spagnole fa sì che le cessioni aziendali siano ormai più frequenti, data la difficoltà di coesione tra loro e la complessità di gestire le cosiddette “unioni dei cugini”. D’altra parte, la presenza di fondi con una significativa capacità di investimento in Spagna porta ad una grande domanda per l’acquisto di questo tipo di società, che ha portato ad un certo rialzo dei prezzi delle società, stima Vázquez. Che ora ha cominciato a essere corretto, secondo le fonti consultate.

Il presidente di Elantra spiega che i motivi principali della cessione dell’azienda di famiglia sono la mancanza di nipoti, i membri della saga litigano e non riescono ad accordarsi sulla gestione dell’azienda e sui problemi causati dalla pandemia. Corona virus per le imprese, con le famiglie che sono stanche e non hanno la forza di superarlo.

Quando si verifica un evento di liquidità, come la vendita dell’azienda di famiglia o la quotazione in borsa, le famiglie decidono di creare veicoli di investimento per investire i fondi acquisiti. “Stanno vendendo e valutando la loro attività Uffici familiari “In questo modo ognuno ha la propria azienda”, afferma Belén Alarcón, socio amministratore della consulenza patrimoniale di Abanti.

diversificazione

Questo è ciò che ha fatto la famiglia Publio Cordon quando ha abbandonato il Quiron Hospital Group, acquisito dalla società di venture capital CVC, e ha creato i propri ospedali. Ufficio familiare. Maria Cordon, la seconda delle sue quattro figlie, ritiene che la tendenza delle aziende sia quella di trasformarsi e che le aziende familiari non facciano eccezione. “Puoi vendere la tua azienda nucleare e continuare a lavorare con altre aziende e creare più ricchezza”, spiega. Questa imprenditrice è convinta che la diversificazione sia il principio che i gruppi imprenditoriali dovrebbero seguire per evitare rischi. dentro Ufficio familiare Investono nel mercato azionario, nel reddito fisso e… Equità privata Insieme, ciascuna sorella ha creato la propria azienda: due di loro hanno scelto il settore sanitario e le altre due hanno scelto rispettivamente il settore alberghiero e quello immobiliare.

“È sempre più facile investire in società gestite da terzi o semplicemente in prodotti finanziari commercializzati da soggetti specializzati, piuttosto che creare una società dal nulla”, afferma il numero uno di Deloitte. Per Alarcón, il vantaggio di investire come famiglia è che le possibilità di investimento sono raddoppiate e tutti sostengono il costo dei dipendenti.

Christina Cruz afferma che anche le nuove generazioni familiari scommettono sugli investimenti in aziende emergenti e fiorenti Start-upUn’altra loro caratteristica è che sono più interessati di prima agli investimenti socialmente responsabili e ad impatto.

In termini di fondi di investimento a caccia di imprese familiari, i settori più attraenti per loro sono, secondo il presidente di Elantra: l’agricoltura (all’orizzonte le operazioni svolte dal gruppo Sitri&Co., controllato da Miura), e la sanità farmaceutica. E il settore alberghiero, ma sì, i prezzi per le imprese familiari dovrebbero adeguarsi tra il 10% e il 20%. Oltre alle sue filiali, l’esperto prevede l’ingresso sul mercato di numerosi gruppi in difficoltà.

Segui tutte le informazioni Economia E un lavoro In Facebook E Twittero nel nostro Newsletter settimanale