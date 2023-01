Trend di business per il 2023, analizzati da Camarabilbao

il Presidente di PricewaterhouseCoopers In Spagna, Gonzalo Sánchez è stato il primo ospite dell’anno agli incontri d’affari “Los Viernes de la Cámara” organizzati da Cámarabilbao. Preparato dal capo dell’ente camerale, José Ignacio ZodierSanchez ha sottolineato Le aziende devono trasformarsi e adattarsi ai cambiamenti Cosa che comporta i nuovi modelli economici annunciati dagli indicatori macroeconomici.

Sanchez ha rilevato la necessità per le aziende di trasformarsi ed essere flessibili per essere in grado di gestire le crisi attuali e future. Per fare questo, le imprese dovrebbero “lavorare su questioni di efficienza, fornire la stessa qualità a costi inferiori, promuovere prodotti e servizi che generano il massimo valore per compensare l’aumento dei costi, controllare il debito, incoraggiare e coltivare il talento” e incoraggiare “mai dare up on growth” che mira a raggiungere una maggiore sostenibilità per l’azienda.

Le cinque direzioni per il futuro

Durante l’incontro, Sanchez ha individuato le cinque principali tendenze che “determinano lo sviluppo economico: demografia, transizione energetica, polarizzazione sociale, disgregazione tecnologica e tensioni geopolitiche”, alle quali va aggiunta una sesta, la politica monetaria, “un ambiente finanziario in cui sono cresciuti i debiti, e questo ci ha portato a uno scenario inflazionistico”.

Lo sviluppo di questa tendenza mirerà a ridurre l’inflazione, in particolare l’inflazione core, motivo per cui si prevede che “i tassi di interesse continueranno a salire a poco a poco, rompendo una bolla per molti anni, per ottenere un rallentamento dell’economia”.

Intervento di Gonzalo Sanchez a Camarabilbao

Nel contesto europeo, Gonzalo Sanchez ha evidenziato l’unità e la qualità dei team di gestione, ma deve “investire in tecnologia, risolvere il problema della produttività, chiarire il quadro finanziario e migliorare la flessibilità manageriale”, citando come esempio la prossima generazione di fondi, “una buona idea ha generato grande entusiasmo”, dove è stato lento il lavoro burocratico.

Nel caso della Spagna, i principali vantaggi sono “una buona struttura aziendale, con grandi aziende in tutto il mondo e piccole e medie imprese che hanno imparato ad esportare, oltre a un forte settore finanziario”. Ha anche sottolineato il “vantaggio competitivo di avere buoni professionisti a un prezzo competitivo”.

Sotto forma di sfide, ha menzionato “la necessità di certezza del diritto, attrazione di investimenti stranieri, promozione di aziende leader e istruzione”. La situazione nei Paesi Baschi È simile agli spagnoli, secondo Gonzalo Sánchez, con il vantaggio di avere imprese digitali migliori, PIL pro capite più elevato, continuare a generare posti di lavoro, maggiore competitività, maggiori investimenti in ricerca e sviluppo e una buona cultura imprenditoriale.