Un gatto con passaporto ha viaggiato attraverso molti paesi fino ad arrivare a Kalamuchita

Dice di averlo sentito per la prima volta nel bel mezzo di una notte tempestosa. I suoi miagolii forti e potenti sembravano provenire dal sottosuolo, sepolto in qualche angolo del giardino della casa dove viveva a Milaso, in Sicilia (Italia).

Quella notte andò a cercarla, ma non riuscì a trovarla. Il giorno dopo era lì e la vide: un piccolo gatto nero con gli occhi verdi e il pelo ritto. Agitata, frenetica e malnutrita, è apparsa tra le macerie ed è scomparsa di nuovo. Non avrebbe avuto più di un mese.

Durante una di quelle visite furtive, il gattino ha iniziato ad avvicinarsi un po' di più, lasciandole il cibo ogni giorno finché lei non lo ha salvato e si è lasciata adottare.

Sofia Aimetta (29) è di Santa Rosa de Calamusita e viaggia in Europa da più di un anno.

Nonostante il suo status di passeggero, non ha esitato ad accettarlo. La chiamò Petra, che significa nera in portoghese. “Il suo nome originale era Zia Petra, che significa terra nera, perché l'ho trovata nella terra, nel profondo delle fondamenta, e nera significa morte; La dualità tra vita e morte, era così al limite che ero sicura che sua madre l'avesse abbandonata quella notte tempestosa”, racconta Sophia attraverso la sua visione mistica.

La storia ha inizio in quella città italiana, bagnata dalle acque del Mar Tirreno, ma ha avuto molti capitoli in diverse parti del mondo. Pochi mesi dopo, Sofia tornò per alcune settimane a Calamuchita, a Córdoba, per visitare la sua famiglia, mentre Petra rimase affidata alle cure di un parente in Sicilia.

Quando la giovane donna tornò in Europa dall'Argentina, si recò in Aragona in Spagna. È volato in Sicilia per ricongiungersi con Petra e insieme sono volati nella loro nuova casa.

Sophia e Petra, una storia. Ora a Cordova. (Morbidezza)

Hanno vissuto a Faion per tre mesi, Petra era in modalità “selvaggia” e godeva della sua libertà nella natura. Da lì si trasferirono in Catalogna, la regione dei Pirenei al confine con la Francia, in una nuova località.

Sophia ha continuato a viaggiare in vari luoghi, impegnata in attività legate al turismo e ha studiato astrologia. E Petra con lei, dal mare alla neve, dalla pianura alla montagna.

Due giorni dopo il suo arrivo nella nuova casa, mentre erano abbracciati, il gatto scomparve. “È stato un momento difficile e non ho smesso di cercarla finché non ho finalmente donato le sue cose e l'ho liberata”, ha ricordato. Erano passati tre mesi senza notizie da Petra.

caso o causa

La giovane lavorava in quel momento in un bar di Montferrer e una sera iniziò una conversazione con David e Marta, che erano clienti abituali. La coppia era accompagnata da un chihuahua, che per la prima volta ha dato luogo ad una chiacchierata oltre i soliti confini.

L'uomo era titolare di un rifugio per animali ed era uscito a passeggiare con il cagnolino. In quel contesto Sofia raccontò di Petra e della sua scomparsa. E David gli ha raccontato che diversi mesi fa avevano portato al rifugio un gattino che aveva un chip ed era stato sistemato in un posto diverso dal solito in Spagna.

Tre giorni dopo ne ebbe la conferma. Secondo il segno era Petra, e lui la stava aspettando. Nessuno l'ha ancora adottata.

Petra, il gatto che scuote il globo.

Il giorno successivo, Sophia ha visitato un rifugio situato in una piccola cittadina a 15 chilometri di distanza. In un viaggio attraverso il paesaggio “cinematografico”, i Pirenei e i loro verdi e gialli autunnali, arriva a un rifugio per animali. E lì il gatto condivideva la gabbia con un altro gatto. La connessione è stata immediata. Era Petra, senza dubbio e al di là del chip.

“Mi sono avvicinato alla gabbia e già sento miagolare, quando mi ha visto o mi ha annusato, è corsa e si è attaccata al recinto, le ho messo le dita addosso, lei mi ha accarezzato con la testa, non l'ha fatto. Smettila di miagolare “, descrive Sophia. . “Si è avvicinato anche un altro gattino e con un grido gli ha fatto capire che ero il suo uomo”, sorride.

Successivamente, ha completato i documenti con l'aiuto di David, che gli ha reso il processo facile. Ha messo in “vendita” il gattino e lo ha riadottato pagando 20 euro.

“Ci siamo incontrati di nuovo e sapevamo entrambi che non ci saremmo lasciati, qualunque cosa avessi fatto nella mia vita, Petra sarebbe venuta con me, anche lei ha sofferto”, dice Sofia.

Ha saputo che un vicino del loro quartiere in Catalogna l'aveva trovata e portata in un rifugio.

Ritorno a casa

Era la sua ultima tappa in Europa e quando è tornata a Petra Sofia aveva già un biglietto di ritorno. Secondo i tempi, ha dovuto sottoporsi a numerose procedure e complicate logistiche per farla uscire dal paese. In Spagna ci sono molte restrizioni sugli animali domestici.

In quegli ultimi giorni aveva già accettato un impegno di lavoro a Parigi e programmato un viaggio a Cúneo, la terra dei suoi avi, prima di tornare in Argentina. Petra è stata affidata alle cure di un amico che ha poi percorso più di 700 chilometri in macchina fino all'aeroporto Barajas di Madrid per prendere un volo per l'Argentina.

Il proprietario non si esime dalle responsabilità del suo animale domestico. Ha speso più di 150 euro in assegni veterinari, biglietti e una borsa per trasportarla, regalando quello che aveva quando si è persa e dovendolo riacquistare.

All'aeroporto, Sofia va a prendere Petra, caricata in una borsa per gatti in viaggio (per gentile concessione)

L'ultimo volo del gattino viaggiatore

Petra ha un passaporto con più timbri nell'UE. Le restrizioni all'uscita dal Paese da Madrid sono assolute. Il veterinario di turno all'aeroporto l'ha visitata prima del viaggio, lo stesso giorno del volo. Fino a quel momento, la giovane donna non era sicura di poter volare con il suo gattino.

Sofia è riuscita a sbrigare le formalità e ha pagato a Petra un biglietto diverso (il 50% del suo volo).

Ultimo tratto mancante: 12 ore in volo. Sono saliti sull'aereo con priorità. Petra è stata sedata all'interno di una borsa da viaggio, sotto il sedile, con rilassanti omeopatici.

Ad un certo punto, dopo diverse ore di viaggio, Sophie Petra ha provato ad aprire la borsa per mostrare la testa, ma nella fretta di uscire si è ferita alla mano. Quindi ho dovuto aiutarla a curare la sua ferita. A quel punto, uno dei piloti ha fatto il giro dell’aereo fino alla parte posteriore dell’aereo, dove era in cura, e ha chiesto se il gatto fosse il proprietario. Petra è scappata dal vettore e si è trovata molto a suo agio tra le braccia di un altro passeggero. Un momento di alta pressione l’ha trasformato in una storia.

“Mi sento come una forte mano invisibile, che la fa restare con me oggi, attraversando confini, rifugi e perfino il confine della vita. So che sarà con me ovunque andrò, e sono sicuro che sarà con me fino al fine”, per Sophie, entrambi ” Anticipi”.

Oggi Petra si è già adattata ad un'altra nuova casa, a Santa Rosa de Calamuchita, dove vive con tre cani e un gatto ed è circondata dal verde, montagne e fiumi. Ora mostra il suo spirito inquieto tra le montagne di Córdoba.